श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला: मुस्लिम पक्ष की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की खारिज

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले की जनाकारी देते हुए हिंदू पक्ष के वकील हरि शंकर जैन ने बताया कि, मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, उन्होंने कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. 18 दिसंबर से कोर्ट में कार्यवाही जारी रहेगी और अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी.

#WATCH | UP: On Sri Krishna Janmabhoomi case, advocate Hari Shankar Jain, Hindu side counsel says, ” Muslim side appealed in Supreme Court, they sought stay on the proceedings but Supreme Court refused to stay it. So from 18th December, proceedings will continue in Court…”… pic.twitter.com/KEyt46ECAj

— ANI (@ANI) December 15, 2023