नई दिल्ली: भारत (India) ने गंभीर आर्थिक संकट और जरूरी वस्तुओं की कमी का सामना कर रहे श्रीलंका (Sri Lanka) को उसके नववर्ष उत्सव से पहले 11 हजार मीट्रिक टन चावल (11,000 MT of rice consignment) की खेप भेजी है. भारत ने 1 बिलियन डॉलर के अलावा $500 मिलियन क्रेडिट लाइन भी बढ़ाई है. आर्थिक बेहाली से जूझ रहे श्रीलंका को भारत ने नववर्ष उत्सव से पहले 11 हजार मीट्रिक टन चावल की खेप भेजी है.

बता दें कि 1 बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन के अलावा, भारत ने ईंधन खरीदने के लिए $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन भी बढ़ा दी है, इसके तहत लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन पेट्रोल, डीजल पहले ही श्रीलंका में आ चुका है.

In addition to $1 billion dollar credit line, India has also extended $500 million credit line to purchase fuel, under this around 2,70,000 MT of petrol, diesel have already come into Sri Lanka:Eldos Mathew Punnose, Central Public Information Officer, Indian High Commission in SL pic.twitter.com/WodL0C9Zt8

