नई दिल्लीः पाकिस्तान सरकार ने 9 नवंबर को होने वाले करतारपुर कॉरीडोर उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए श्री श्री रविशंकर को निमंत्रण भेजा था. इसके जवाब में अध्यात्मिक गुरू ने उद्घाटन समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया है. पाकिस्तान के बुलावे पर रविशंकर ने जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने पहले से कुछ योजनाए बनाए रखी हैं जिसकी वजह से वह इस कार्यक्रम में नहीं शामिल हो पाएंगे.

आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान ने कांग्रेस के नेता व पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को विशेष निमंत्रण भेजा था. सिद्धू ने पाकिस्तान के इस निमंत्रण को स्वीकार भी किया और करतारपुर जाने के लिए पंजाब सरकार और भारतीय विदेश मंत्रालय से इसकी इजाजत भी ले रखी है. एक जानकारी के अनुसार सिद्धू ने विदेश मंत्रालय से अटारी वाघा सीमा से पाकिस्तान जाने कि अनुमति मांगी थी जिससे मंत्रालय ने साफ इनकार कर दिया है.

#UPDATE Due to prior commitments, Sri Sri Ravi Shankar will not be attending the #KartarpurCorridor opening. He was invited by Pakistan government. https://t.co/5ORDxvS9I1

— ANI (@ANI) November 8, 2019