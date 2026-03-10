Hindi India Hindi

Sri Sri Ravi Shankars Cooking From Water Video Goes Viral Amid Cylinder Supply Shortage Watch Viral Video

'गैस की जगह पानी पर पकेगा खाना', LPG किल्लत के बीच श्री श्री रविशंकर का कुकिंग मेथड वायरल- देखियें VIDEO

श्री श्री रविशंकर ने बताया कि अगर हम इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं तो बिना LPG सिलेंडर के खाना बनाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि इसका इस्तेमाल सबसे पहले आश्रम में ही किया जाएगा.

भारत में LPG गैस की सप्लाई में कमी और कीमत बढ़ने की आशंका के बीच आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में खाना पकाने का एक ऐसा तरीका दिखाया गया है, जिसमें LPG की जगह सिर्फ पानी का इस्तेमाल होता है. क्लिप में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर एक ऐसी तकनीक के बारे में बता रहे हैं, जिससे पानी से हाइड्रोजन निकालकर फ्यूल बनाया जाता है, जो शायद गैस सिलेंडर की जगह ले ले. वीडियो ने ऐसे समय में सबका ध्यान खींचा है जब मिडिल ईस्ट में फ्यूल सप्लाई चेन पर दबाव है.

श्री श्री ने बताया कुकिंग फ्यूल का नया तरीका?

वायरल वीडियो में श्री श्री रविशंकर कुकिंग फ्यूल के लिए एक नया तरीका बता रहे हैं और इसे बनाने का क्रेडिट महेश जी को दे रहे हैं. वह कहते हैं, ‘महेश जी एक नई चीज लाये हैं. पानी से कोयला कैसे जला सकते हैं? ज़्यादा नहीं वह भी सिर्फ आधा लीटर पानी से.’ वीडियो में बताई गई जानकारी के मुताबिक, इस सिस्टम में एक मशीन इस्तेमाल होती है जो पानी से हाइड्रोजन को अलग करती है. फिर हाइड्रोजन का इस्तेमाल कोयले को जलाने के लिए फ्यूल के तौर पर किया जाता है, जबकि ऑक्सीजन हवा में छोड़ी जाती है. वह इस प्रोसेस को और समझाते हुए कहते हैं, ‘मशीन हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अलग करेगी.’

बिना LPG महीनों बन सकेगा खाना

श्री श्री रविशंकर का कहना है कि इस तरीके से कई महीनों तक बिना LPG सिलेंडर के खाना बनाया जा सकता है और इसे सबसे पहले आश्रम में इस्तेमाल किया जाएगा. इसी वीडियो में वह पारंपरिक LPG-बेस्ड खाना पकाने से जुड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात करते हैं. वह कहते हैं, ‘जब हम रोटी उसके ऊपर सेंकते हैं तो वो काली हो जाती है. इससे कैंसर होता है.’ वीडियो में बताए गए एक्सप्लेनेशन के अनुसार, पारंपरिक गैस सिलेंडर जलने के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. उनका दावा है कि पानी पर आधारित सिस्टम से कोई कार्बन एमिशन नहीं होता है और हवा साफ रहती है. वह आगे कहते हैं, ‘हवा शुद्ध हो जाती है.’ इस इनिशिएटिव को ‘आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन’ का सपोर्ट है. श्री श्री रविशंकर ने यह ऑर्गनाइजेशन 1981 में महर्षि महेश योगी से अलग होने के बाद शुरू किया था.

No LPG Required. Cooking Gas from Just Water . Mr Mahesh Created A stove can run for 6 months from 0.5Ltr Water and showed it before Sri Sri Ravishanker Every Crisis is an Opportunity. Can Govt work on this Technology ? pic.twitter.com/7rZp0kNMHN — RapperPandit (@RapperPandit) March 10, 2026

पूरे देश में इस टेक्नोलॉजी को पहुंचाना चाहते हैं श्री श्री

वीडियो में श्री श्री कहते हैं कि इसका मकसद आखिरकार इस टेक्नोलॉजी को पूरे भारत के गांवों तक पहुंचाना है ताकि घर LPG सिलेंडर से दूर हो सकें. उनका कहना है कि इससे ‘इंडियन इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा और सबको हेल्दी खाना मिलेगा.’ उनके अनुसार, आइडिया यह है कि लाखों गैस सिलेंडर को ऐसे फ्यूल ऑप्शन से बदला जाए जो ज्यादा साफ और किफायती हो. श्री श्री का यह वीडियो ऐसे समय में वायरल हुआ है जब भारत की LPG सप्लाई पर ग्लोबल टेंशन का दबाव है. मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष ने फ्यूल रूट्स को बाधित कर दिया है, जिसमें LPG ट्रांसपोर्ट करने वाले रूट्स भी शामिल हैं.

भारत में कितनी है LPG की खपत?

मालूम हो कि भारत हर साल लगभग 31.3 मिलियन टन LPG की खपत करता है. इसमें लगभग 87% घरेलू किचन में और बाकी होटल और रेस्टोरेंट जैसे कमर्शियल जगहों पर इस्तेमाल होता है. देश की लगभग 62% LPG की मांग इंपोर्ट से पूरी होती है. इन इंपोर्ट्स का एक बड़ा हिस्सा होर्मुज स्ट्रेट से होकर जाता है, जो एक मुख्य शिपिंग रूट है. ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हालिया हमलों और उसके बाद तेहरान की जवाबी कार्रवाई ने इस रूट को बंद कर दिया है, जिससे सऊदी अरब जैसे सप्लायर्स से शिपमेंट पर असर पड़ा है. जैसे-जैसे सप्लाई कम हो रही है, सरकार ने घरों के लिए घरेलू LPG को प्राथमिकता दी है, जिससे रेस्टोरेंट और होटल कमी से जूझ रहे हैं.

