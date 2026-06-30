भीषण गर्मी में राहत! घर बैठे बनेंगे लाइसेंस और पूरे होंगे RC से जुड़े काम, WhatsApp नंबर पर मिलेगी RTO की सुविधा

भीषण गर्मी के बीच श्रीनगर आरटीओ ने लोगों को राहत देते हुए डिजिटल सुविधा शुरू की है. अब परिवहन संबंधी कई काम व्हाट्सऐप और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए घर बैठे किए जा सकेंगे

Written by: Farha Fatima
Published: June 30, 2026, 1:45 PM IST
WhatsApp नंबर पर मिलेगी परिवहन सेवाओं की सुविधा (image AI)
WhatsApp नंबर पर मिलेगी परिवहन सेवाओं की सुविधा (image AI)
  • श्रीनगर में भीषण गर्मी को देखते हुए आरटीओ कश्मीर ने डिजिटल सुविधा शुरू की है.
  • लोग अब अपनी शिकायतें और दस्तावेज व्हाट्सऐप नंबर 9622002432 पर भेज सकते हैं.
  • विभाग ने 48 घंटे के भीतर शिकायतों के निपटारे का आश्वासन दिया है.
  • लाइसेंस, आरसी और अन्य परिवहन सेवाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करने की अपील की गई है.

श्रीनगर में बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए आरटीओ कश्मीर ने लोगों के लिए व्हाट्सऐप आधारित सेवा शुरू की है. अब नागरिक अपनी शिकायतें और दस्तावेज ऑनलाइन भेजकर कई परिवहन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे. IANS की खबर के मुताबिक, भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए परिवहन विभाग ने आम जनता की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की है. श्रीनगर में लगातार बढ़ते तापमान और लू के प्रभाव को देखते हुए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय कश्मीर ने नागरिकों से अपील की है कि वे अत्यंत आवश्यक होने पर ही कार्यालय आएं और अधिकांश सेवाओं के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग करें. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय कश्मीर की ओर से जारी किए गए निर्देशों में बताया गया है कि नागरिकों को अब परिवहन संबंधी समस्याओं, शिकायतों और आवश्यक सेवाओं के लिए सीधे कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है. इसके बजाय लोग अपने दस्तावेजों और समस्याओं की पूरी जानकारी आधिकारिक व्हाट्सऐप नंबर 9622002432 पर भेज सकते हैं.

आवेदनों को 48 घंटे के भीतर निपटाने का प्रयास

विभाग ने आश्वासन दिया है कि प्राप्त शिकायतों और आवेदनों को 48 घंटे के भीतर निपटाने का प्रयास किया जाएगा. यदि किसी आवेदन में अतिरिक्त दस्तावेज या जानकारी की आवश्यकता होगी, तो संबंधित अधिकारी व्हाट्सऐप के माध्यम से ही संपर्क करेंगे. आरटीओ कश्मीर ने यह भी स्पष्ट किया है कि नागरिकों को अनावश्यक यात्रा से बचने के लिए डिजिटल सेवाओं का अधिकतम उपयोग करना चाहिए. इस पहल का उद्देश्य गर्मी के दौरान लोगों को राहत देना और कार्यालयों में भीड़ कम करना है, जिससे सेवाओं को अधिक प्रभावी और तेज बनाया जा सके. इसके साथ ही विभाग ने लोगों को यह भी सुझाव दिया है कि वे वाहन और लाइसेंस संबंधी कार्यों के लिए सरकारी ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करें. परिवहन सेवा के माध्यम से लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण, वाहन पंजीकरण (आरसी) और अन्य परिवहन सेवाएं घर बैठे पूरी की जा सकती हैं.

भीषण गर्मी और लू के बीच यह डिजिटल व्यवस्था

अधिकारियों का कहना है कि यह कदम विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जिन्हें लंबी दूरी तय करके कार्यालय पहुंचना पड़ता है. भीषण गर्मी और लू के बीच यह डिजिटल व्यवस्था लोगों के समय, पैसे और स्वास्थ्य तीनों की बचत करेगी. उन्होंने कहा कि कश्मीर की यह पहल डिजिटल इंडिया अभियान को भी मजबूती देती है, जिसके तहत सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन और नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाने पर जोर दिया जा रहा है. विभाग ने जनता से अपील की है कि वे इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और केवल अत्यंत आवश्यक मामलों में ही कार्यालय का रुख करें.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.