कश्मीर की स्थिति को लेकर कयासबाजी तेज हो गई है. एक सप्ताह के भीतर सरकार ने वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती में भारी बढ़ोतरी की है. बीती रात ही अर्द्धसैनिक बलों की 280 अतिरिक्त कंपनियां भेजने की कार्रवाई शुरू हो गई. पिछले हफ्ते भी 100 कंपनियां भेजी गई थीं. इस बीच सरकार ने कश्मीर को लेकर भारतीय वायु सेना और थल सेना को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है. सरकार ने इस सुरक्षा बलों को कश्मीर पहुंचाने के लिए वायु सेना के सबसे ताकतवर विमान C-17 की तैनाती की है. इससे सुरक्षाबलों को तेजी से घाटी में पहुंचाया जा सकेगा. सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाने संबंधी रिपोर्ट ने सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में अर्द्धसैन्य बलों की तैनाती आंतरिक सुरक्षा स्थिति के आकलन और प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के आधार पर की जा रही है. केंद्रीय बलों की तैनाती और वापसी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, सार्वजनिक रूप से इस पर चर्चा नहीं की जा सकती.

Srinagar: In view of the ongoing situation in Kashmir valley, Government has put the Air Force and the Army on high operational alert. https://t.co/pt36FNkC3g

