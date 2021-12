Srinagar Terrorist Attack Update: जम्‍मू-कश्‍मीर के श्रीनगर में सोमवार को शाम 6:30 मिनट पर पुलिस बस में हुए आतंकी हमले (Srinagar Terrorist Attack ) के बारे में ताजा अपडेट (Update) सामने आया है. कश्‍मीर रेंज के आईजी विजय कुमार ने श्रीनगर आतंकी हमले पर कहा, आज शाम हमारे 25 जवानों को लेकर जा रही एक बस पर 2-3-तीन आतंकियों ने हमला कर दिया. इसमें 14 घायल हुए, जिनमें से 2 शहीद हो गए हैं, जबकि 12 खतरे से बाहर हैं. हमारे लोगों ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें एक आतंकवादी को गोली लगी है, ले​किन वो भागने में कामयाब हो गया है. 2 जवान शहीद हो गए और 12 लोग खतरे से बाहर हैं. जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के कश्मीर टाइगर (JeM’s Kashmir Tigers) ने हमले की जिम्‍मेदारी लेने का दावा किया है, हम जल्दी ही इस ग्रुप को मार गिराएंगे.Also Read - Srinagar Terrorist Attack Update: PM मोदी ने आतंकी हमले का ब्‍योरा मांगा, फारूक अब्दुल्ला के तल्‍ख बोल

This evening a bus carrying our 25 personnel was attacked by 2-3-three terrorists. 14 injured, of which 2 martyred, 12 out of danger. 1 terrorist who was shot managed to flee. JeM’s Kashmir Tigers has claimed responsibility. We are monitoring the situation: Kashmir IG Vijay Kumar pic.twitter.com/DGDxzAeWRM

