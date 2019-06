श्रीनगर: अपने पहले आधिकारिक दौरे पर जम्मू कश्मीर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की. अधिकारियों ने बताया कि प्रोटोकॉल से हटते हुए राज्यपाल सत्यपाल मलिक अपने सलाहकारों और राज्य प्रशासन के कुछ आला अधिकारियों के साथ हवाई अड्डे पर शाह की अगवानी की.

Srinagar: Union Home Minister Amit Shah and Jammu & Kashmir Governor Satya Pal Malik hold review meeting over several development projects in the state. pic.twitter.com/C4wTBoTumT

— ANI (@ANI) June 26, 2019