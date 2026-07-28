पूर्व अग्निवीरों के लिए खुशखबरी, SSB भर्ती नियमों में बदलाव, कांस्टेबल GD की 50% वैकेंसी आरक्षित

SSB Recruitment Rules: यह भर्ती गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल, कॉम्बैटाइज़्ड (जनरल ड्यूटी), ग्रुप 'C' पदों के लिए भर्ती नियम, 2026 के प्रकाशन की तारीख को लागू मौजूदा प्रावधानों या समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार होगी.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/ssb-recruitment-rules-change-reserves-50-percent-constable-gd-vacancies-for-ex-agniveers-mha-notifies-8486814/ Copy

पूर्व-अग्निवीरों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर भर्ती दो चरणों में की जाएगी. (photo credit, IANS, for representation only)

SSB Recruitment Rules: गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल ( Combatised General Duty ) ग्रुप ‘C’ पदों के लिए भर्ती नियम, 2026 जारी किए हैं. इसके तहत, हर भर्ती वर्ष में कांस्टेबल के पद पर भर्ती के लिए पचास प्रतिशत रिक्तियां पूर्व-अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी. सोमवार देर रात यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है. SSB जनरल ड्यूटी ग्रुप ‘C’ पदों के लिए 2011 के भर्ती नियमों की जगह लेगा. नए नियम 2011 के भर्ती ढांचे को बदलने और SSB की भर्ती प्रक्रिया को सरकार की अग्निपथ योजना के अनुरूप बनाने के लिए जारी किए गए हैं.

क्या है सशस्त्र सीमा बल ?

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, SSB, जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में से एक है, गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाला सीमा सुरक्षा बल है. इसे 1,751 किलोमीटर लंबी भारत-नेपाल और 699 किलोमीटर लंबी भारत-भूटान सीमा की सुरक्षा का काम सौंपा गया है.

क्या कहा गया नोटिफिकेशन में ?

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पूर्व-अग्निवीरों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर भर्ती दो चरणों में की जाएगी. पहले चरण में, पूर्व-अग्निवीरों के लिए तय 50 प्रतिशत रिक्तियों पर भर्ती नोडल फोर्स द्वारा की जाएगी. दूसरे चरण में, बाकी पचास प्रतिशत रिक्तियों और पहले चरण में खाली रह गई रिक्तियों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाएगी.

पढ़ें नोटिफिकेशन

नोटिफिकेशन में लिखा है, हर भर्ती वर्ष में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पद पर भर्ती के लिए पचास प्रतिशत रिक्तियां पूर्व-अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी. पहले चरण में, पूर्व-अग्निवीरों के लिए तय पचास प्रतिशत रिक्तियों पर भर्ती नोडल फोर्स द्वारा या समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार की जाएगी. दूसरे चरण में, बाकी पचास प्रतिशत रिक्तियों और पहले चरण में खाली रह गई रिक्तियों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाएगी.

क्या है नए नियमों का दायरा

सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 के तहत जारी ये नए नियम असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (जनरल ड्यूटी), हेड कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) और कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पदों पर भर्ती को नियंत्रित करते हैं.