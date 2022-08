श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश) : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के इतिहास रचने की कोशिश को रविवार को उस समय झटका लगा, जब उसका पहला लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी) टर्मिनल चरण में ‘डेटा लॉस’ (सूचनाओं की हानि) का शिकार हो गया. हालांकि, बाकी के तीन चरणों ने उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन किया और अंतरिक्ष एजेंसी डेटा लॉस के पीछे की वजह का पता लगाने के लिए आंकड़ों का विश्लेषण कर रही है.Also Read - ISRO के SSLV-D1 की लॉन्चिंग रही सफल, लेकिन साथ गए 2 सैटेलाइटों से संपर्क टूटा

इसरो ने कहा, SSLV-D1 पृथ्वी प्रेक्षण उपग्रह एसएसएलवी-डी1 ने उपग्रहों को 356 किमी वृत्ताकार कक्षा के बजाय 356 किमी x 76 किमी अण्डाकार कक्षा में स्थापित किया।.उपग्रह अब प्रयोग करने योग्य नहीं हैं।.समस्या की यथोचित पहचान की गई है. रखे गए उपग्रह अब प्रयोग करने योग्य नहीं हैं. समस्या की यथोचित पहचान की गई है. सेंसर विफलता की पहचान करने और बचाव कार्रवाई के लिए जाने के लिए तर्क की विफलता विचलन का कारण बनती है. एक समिति विश्लेषण और सिफारिश करेगी. Also Read - इसरो अपने पहले एसएसएलवी मिशन के साथ इतिहास रचने को तैयार, रविवार को प्रक्षेपण करेगा

UPDATE | SSLV-D1 carrying Earth Observation Satellite

Satellites placed are no longer usable. Issue is reasonably identified. Failure of a logic to identify a sensor failure and go for a salvage action caused the deviation. A committee would analyse and recommend: ISRO pic.twitter.com/AokPsCgjLi

