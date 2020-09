मुंबई: अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग मामले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को मेडिकल जांच के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) शनिवार की सुबह एक सरकारी अस्पताल लेकर गई. इन सभी लोगों का यहां कोरोना टेस्ट भी कराया जाएगा. एनसीबी के एक अधिकारी ने बताया कि जांच के बाद दोनों को स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा. Also Read - India Under Covid-19 Infection: खतरनाक हुआ कोरोना, 13 दिन में आए 10 लाख से ज्यादा मामले, देखें किस रफ्तार से बढ़ा संक्रमण

शौविक, राजपूत की मौत के मामले में मुख्य आरोपी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती का भाई है जबकि मिरांडा दिवंगत अभिनेता का हाउस मैनेजर था. शौविक और मिरांडा को शुक्रवार को 10 घंटे की पूछताछ के बाद मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने एनडीपीएस कानून (स्वापक औषधि और मन:प्रभावी कानून) के तहत गिरफ्तार किया था.

Actor Rhea Chakraborty's brother Showik Chakraborty, Samuel Miranda, Zaid and Kaizen Ibrahim have been brought to Sion Hospital in Mumbai for COVID-19 test: KPS Malhotra, Deputy Director (operations), Narcotics Control Bureau (NCB)

