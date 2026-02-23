By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
30 सेकंड में 27 बार चाकू से वार! मामूली झगड़े की रंजिश में नाबालिगों का खूनी तांडव, वायरल वीडियो से दहला शहर
भोपाल का एक वीडियो सोशल मीडियो पर वायरल हो रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि कैसे कुछ नाबालिगों ने एक छात्र पर स्नूकर क्लब में चाकू और धारदार हथियार से हमला कर दिया.
Crime News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां 10वीं कक्षा के एक छात्र पर दो नाबालिग लड़कों ने कथित तौर पर चाकू और धारदार हथियार से हमला कर दिया. ये वारदात 15 फरवरी की रात की बताई जा रही है, लेकिन मामला तब सुर्खियों में आया जब हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
जानकारी के अनुसार, पीड़ित छात्र एक स्नूकर क्लब में खेल रहा था. इसी दौरान वहां पहुंचे दो नाबालिगों ने उस पर अचानक हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि महज 30 सेकंड के अंदर उस पर 27 बार वार किए गए. हमले में छात्र के एक हाथ की कलाई पर गहरे जख्म आए, दूसरे हाथ की दो उंगलियां कट गईं और कंधे व पीठ पर भी गंभीर चोटें आईं हैं.
क्यों किया हमला?
पीड़ित छात्र ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले कोचिंग संस्थान में मामूली बात को लेकर आरोपियों से उसकी कहासुनी हुई थी. उस दौरान उसने उन्हें थप्पड़ मार दिया था. इसी बात से नाराज होकर आरोपियों ने उसे अंजाम भुगतने की धमकी दी थी. छात्र के मुताबिक, स्नूकर क्लब में हमला करने से पहले आरोपियों ने उससे कोई बातचीत नहीं की और सीधे धारदार हथियार से वार करना शुरू कर दिया.
घटना के बाद घायल छात्र किसी तरह अस्पताल पहुंचा और पुलिस को सूचना दी. शुरू में पुलिस ने मामला साधारण मारपीट की धाराओं में दर्ज किया, लेकिन जब सोशल मीडिया पर हमला करते हुए वीडियो सामने आया और तेजी से वायरल हुआ, तब पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया. जांच अधिकारी के अनुसार, वीडियो में साफ दिख रहा है कि आरोपियों ने बेहद आक्रामक तरीके से हमला किया. अब मामले में और कड़ी धाराएं जोड़ने पर विचार किया जा रहा है.
पीड़ित ने ये भी आरोप लगाया कि शुरुआत में पुलिस ने उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया. उसके अनुसार, आरोपियों को पकड़ा गया था लेकिन नोटिस देकर छोड़ दिया गया. वहीं, आरोप है कि हमले का सीसीटीवी वीडियो खुद आरोपियों ने सोशल मीडिया पर डालकर डर फैलाने की कोशिश की. इस घटना ने शहर में कानून-व्यवस्था और किशोर अपराध को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.
फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और वायरल वीडियो की सत्यता की भी पुष्टि की जा रही है. घायल छात्र का इलाज जारी है और उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है. शहर में इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश और चिंता दोनों देखी जा रही है.
