स्टालिन की भतीजी का बैंक में हंगामा, मैनेजर को सरेआम जड़ा थप्पड़, CCTV में कैद हुई शर्मनाक हरकत, देखें VIDEO

MK Stalin niece Kayalvizhi slap SBI manager: तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की भतीजी और पूर्व केंद्रीय मंत्री एमके अलागिरी की बेटी कयालविझी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह चेन्नई के अड्यार स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ब्रांच में मैनेजर को सरेआम थप्पड़ मारते दिख रही हैं. पुलिस ने घटना को संज्ञान में लेते हुए FIR दर्ज की है.

Written by: Satyam Kumar
Published: July 26, 2026, 1:45 PM IST
Bank manager slapped by stalin niece
वायरल वीडियो की क्लिपिंग्स
  • तमिलनाडु के पूर्व सीएम एमके स्टालिन की भतीजी कयालविझी अलागिरी ने केबिन में घुसकर SBI बैंक मैनेजर को थप्पड़ जड़ा,
  • कमर्शियल बिल्डिंग में खराब पड़ी लिफ्ट को ठीक कराने की शिकायत करने पर कयालविझी मैनेजर से उलझ पड़ीं,
  • थप्पड़ मारने की पूरी वारदात बैंक के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई,
  • आरोपी महिला पूर्व केंद्रीय मंत्री एमके अलागिरी की बेटी और पूर्व सीएम दिवंगत एम. करुणानिधि की पोती हैं,

Stalin niece SBI manager slap: तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की भतीजी और पूर्व केंद्रीय मंत्री एमके अलागिरी की बेटी कयालविझी अलागिरी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की एनआरआई शाखा में घुसकर बैंक मैनेजर के साथ न केवल बदसलूकी की, बल्कि सरेआम उन्हें थप्पड़ भी जड़ दिया. यह पूरी वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों (CCTV) में कैद हो गई.

खराब लिफ्ट को लेकर शुरू हुआ विवाद

घटना चेन्नई के पॉश इलाके अड्यार स्थित एसबीआई (SBI) एनआरआई शाखा की है. जिस कमर्शियल बिल्डिंग में बैंक की यह शाखा संचालित होती है, उस संपत्ति की मालकिन कयालविझी ही हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इमारत की लिफ्ट कई दिनों से खराब पड़ी थी. बैंक मैनेजर हरशीन सिंह ने कयालविझी के प्रतिनिधियों से कई बार लिफ्ट ठीक कराने की गुजारिश की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. जब मैनेजर ने सीधे कयालविझी से शिकायत की, तो वह आपा खो बैठीं. कयालविझी 20 जुलाई को अपने एक सहयोगी के साथ बैंक मैनेजर के केबिन में पहुंचीं. बातचीत के दौरान उनका पारा चढ़ गया. उन्होंने मैनेजर के बैठने के तरीके का मजाक उड़ाया और अचानक मेज के पार हाथ बढ़ाकर मैनेजर के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया.

BNS की 4 धाराओं में FIR दर्ज

एसबीआई के चीफ मैनेजर नमशिवायम की औपचारिक शिकायत और सीसीटीवी (CCTV) फुटेज के आधार पर अड्यार पुलिस ने कयालविझी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने कयालविझी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296(b)- अश्लील/अपशब्दों का प्रयोग करना, धारा 329(4)- बिना अनुमति किसी के परिसर में जबरन घुसना, धारा 115(2)- स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, धारा 351(2): आपराधिक धमकी के तहत केस दर्ज किया है:

द्रविड़ राजनीति के सबसे ताकतवर परिवार से संबंध

कयालविझी तमिलनाडु के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक राजवंश से ताल्लुक रखती हैं. वह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत एम. करुणानिधि की पोती हैं. उनके पिता एमके अलागिरी केंद्र की यूपीए-2 सरकार में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री रह चुके हैं, जबकि उनके सगे चाचा एमके स्टालिन भी तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री हैं. चेन्नई पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी साक्ष्यों के आधार पर कानूनी जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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