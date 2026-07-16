ओडिशा: पुरी में जगन्नाथ रथयात्रा के दौरान मची भगदड़, एक श्रद्धालु की मौत, 100 लोग घायल

पुरी में इस समय तेज बारिश हो रही है. 10 लाख से ज्यादा लोग जगन्नाथ रथ यात्रा रूट पर मौजूद हैं. ये रथ यात्रा मुख्य मंदिर से 3km दूर बने गुंडीचा मंदिर तक जाएगी. इसे जगन्नाथ की मौसी का घर कहा जाता है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: July 16, 2026, 6:25 PM IST
ओडिशा: पुरी में जगन्नाथ रथयात्रा के दौरान मची भगदड़, एक श्रद्धालु की मौत, 100 लोग घायल
पुरी जगन्नाथ की रथयात्रा 16 जुलाई से 24 जुलाई तक चलेगी. (PTI)

ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथयात्रा के दौरान भगदड़ मचने की खबर है. तेज बारिश के दौरान गुरुवार (16 जुलाई) को जगन्नाथ यात्रा निकाली गई थी. रथ खींचने के लिए लाखों भक्त मंदिर के बाहर पहुंचे थे. इसी दौरान भगदड़ मची. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, हादसे में कम से कम 100 लोगों के जख्मी होने की खबर है. पुरी में इस समय तेज बारिश हो रही है. 10 लाख से ज्यादा लोग जगन्नाथ रथ यात्रा रूट पर मौजूद हैं. ये रथ यात्रा मुख्य मंदिर से 3km दूर बने गुंडीचा मंदिर तक जाएगी. इसे जगन्नाथ की मौसी का घर कहा जाता है.

लोक कहानियों के मुताबिक, पुरी जगन्नाथ मंदिर में रथयात्रा 1000 साल से निकाली जा रही है. इस साल रथयात्रा 16 जुलाई से शुरू हुई और 24 जुलाई तक चलेगी. इस दौरान महाप्रभु जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अलग-अलग रथ में सवार होकर घूमने निकलने हैं. तीनों मुख्य मंदिर से अपने मौसी के घर गुडिंचा मंदिर जाते हैं. वहां 7 दिन रहने के बाद तीनों 24 जुलाई को बहुड़ा यात्रा से मुख्य मंदिर लौटेंगे. इसके बाद भगवान जगन्नाथ दो दिनों तक मंदिर के बाहर रथ पर ही रहेंगे. 27 जुलाई को मंदिर में प्रवेश करेंगे.

रथ यात्रा के बाद बेचे जाएंगे रथों के हिस्से

रथयात्रा संपन्न होने के कुछ दिन बाद मंदिर प्रशासन रथों को खोलने की तारीख तय करेगा. तब रथ के कुछ हिस्से बेचे जाएंगे. 2025 में भगवान जगन्नाथ के रथ के एक पहिए की न्यूनतम कीमत 3 लाख रुपये थी.

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Anjali Karmakar

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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