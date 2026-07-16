ओडिशा: पुरी में जगन्नाथ रथयात्रा के दौरान मची भगदड़, एक श्रद्धालु की मौत, 100 लोग घायल

पुरी में इस समय तेज बारिश हो रही है. 10 लाख से ज्यादा लोग जगन्नाथ रथ यात्रा रूट पर मौजूद हैं. ये रथ यात्रा मुख्य मंदिर से 3km दूर बने गुंडीचा मंदिर तक जाएगी. इसे जगन्नाथ की मौसी का घर कहा जाता है.

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पुरी जगन्नाथ की रथयात्रा 16 जुलाई से 24 जुलाई तक चलेगी. (PTI)

ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथयात्रा के दौरान भगदड़ मचने की खबर है. तेज बारिश के दौरान गुरुवार (16 जुलाई) को जगन्नाथ यात्रा निकाली गई थी. रथ खींचने के लिए लाखों भक्त मंदिर के बाहर पहुंचे थे. इसी दौरान भगदड़ मची. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, हादसे में कम से कम 100 लोगों के जख्मी होने की खबर है. पुरी में इस समय तेज बारिश हो रही है. 10 लाख से ज्यादा लोग जगन्नाथ रथ यात्रा रूट पर मौजूद हैं. ये रथ यात्रा मुख्य मंदिर से 3km दूर बने गुंडीचा मंदिर तक जाएगी. इसे जगन्नाथ की मौसी का घर कहा जाता है.

लोक कहानियों के मुताबिक, पुरी जगन्नाथ मंदिर में रथयात्रा 1000 साल से निकाली जा रही है. इस साल रथयात्रा 16 जुलाई से शुरू हुई और 24 जुलाई तक चलेगी. इस दौरान महाप्रभु जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अलग-अलग रथ में सवार होकर घूमने निकलने हैं. तीनों मुख्य मंदिर से अपने मौसी के घर गुडिंचा मंदिर जाते हैं. वहां 7 दिन रहने के बाद तीनों 24 जुलाई को बहुड़ा यात्रा से मुख्य मंदिर लौटेंगे. इसके बाद भगवान जगन्नाथ दो दिनों तक मंदिर के बाहर रथ पर ही रहेंगे. 27 जुलाई को मंदिर में प्रवेश करेंगे.

#WATCH | Puri, Odisha: Visuals from District Headquarters Hospital, Puri, where several devotees who were rescued from massive crowd congestion during the Jagannath Rath Yatra, are being brought In a post on X, the Odisha Police stated, “The Special Rescue Unit (SRU) of the… pic.twitter.com/H6dm0Dbp3U — ANI (@ANI) July 16, 2026

रथ यात्रा के बाद बेचे जाएंगे रथों के हिस्से

रथयात्रा संपन्न होने के कुछ दिन बाद मंदिर प्रशासन रथों को खोलने की तारीख तय करेगा. तब रथ के कुछ हिस्से बेचे जाएंगे. 2025 में भगवान जगन्नाथ के रथ के एक पहिए की न्यूनतम कीमत 3 लाख रुपये थी.