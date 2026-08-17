बिहार में बड़ा हादसा, लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में मची भगदड़, 7 लोगों की मौत

Stampede: बिहार के लखीसराय स्थित मंदिर में भगदड़ की खबर है.डीएम ने कहा है कि ज्यादा भीड़ बढ़ने से ये हादसा हुआ है.

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Stampede: बिहार के लखीसराय स्थित एक मंदिर के बाहर सोमवार सुबह भगदड़ से 7 लोगों की मौत हो गई है. अशोक धाम मंदिर में ये हादसा हुआ है. श्रद्धालु सावन के सोमवार के चलते जलाभिषेक करने मंदिर पहुंचे थे. इसमें बड़ी संख्या में कांवड़िए भी शामिल थे. हादसे में कई लोग घायल भी हैं. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया है.

लखीसराय के डीएम शैलेंद्र कुमार ने जी मीडिया से बातचीत में कहा कि बिजली का खंभा गिरने की अफवाह के चलते यह हादसा हुआ. मंदिर में भीड़ बढ़ गई थी. बता दें कि अशोक धाम मंदिर बिहार के बड़े मंदिरों में से एक है. इसे बिहार का देवघर कहा जाता है. आशंका है कि मरने वालों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है क्योंकि मंदिर की लाइन में महिलाएं ही ज्यादा थीं.

बिहार | लखीसराय के अशोकधाम मंदिर में भगदड़ जैसी घटना में छह लोगों की मौत हो गई। कई लोगों के घायल होने की खबर है: SDPO शिवम कुमार ने ANI को बताया — ANI_HindiNews (@AHindinews) August 17, 2026



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