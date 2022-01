Stampede at Mata Vaishno Devi Bhawan: नए साल के अवसर पर हजारों की संख्या में भक्त माता वैष्णों देवी (Mata Vaishno Devi) के दर्शनों के लिए जम्मू (Jammu) पहुंचे हैं. भक्त साल के पहले ही दिन माता वैष्णों देवी के दर्शन कर पूरे साल के लिए उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, लेकिन कटरा स्थित माता वैष्णों देवी भवन से शनिवार तड़के भगदड़ (Stampede at Mata Vaishno Devi Bhawan Katra) की खबर है. इस भगदड़ में कई लोगों को चोटें आई हैं. भगदड़ की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और राहत व बचाव का कार्य शुरू (Rescue Operation Underway) कर दिया.Also Read - New Year 2022: नए साल में 1 जनवरी से ATM से 5 बार से ज्यादा कैश निकालने पर लगेगी अधिक फीस

माता वैष्णों देवी मंदिर जाने के लिए कटरा भक्तों के लिए एक बेस की तरह है. यहां भगदड़ स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया है. वहां से एंबुलेंस को आते-जाते देखा गया है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहां कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं. हालांकि, अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. Also Read - New Year 2022: कोरोना संकट के बीच दुनिया में नए साल के स्‍वागत की तैयारी, दिखे ये दृश्‍य

रियासी के पुलिस कंट्रोल रूम ने खबर दी है कि कई लोगों को चोटें आई हैं और फिलहाल राहत व बचाव कार्य जारी है. Also Read - Public Holidays in 2022: नए साल में कितनी होंगी अधिकारिक छुट्टियां, यहां देखें पूरी लिस्ट

Injuries reported in a stampede at Mata Vaishno Devi Bhawan in Katra. Rescue operation underway: Police Control Room, Reasi pic.twitter.com/ex6vumreAF — ANI (@ANI) January 1, 2022

यह ब्रेकिंग न्यूज है. अधिक जानकारी के लिए पेज रिफ्रेश करते रहें.