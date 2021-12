हैदराबाद: वायुसेना प्रमुख (IAF Chief) एअर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने शनिवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय वायुसेना (IAF) अपनी तैनाती जारी रखे हुए है, क्योंकि चीन (China) के साथ गतिरोध (stand-off) अभी भी बना हुआ है और जरूरत पड़ने पर बल सैनिकों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए तैयार है. वह पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ गतिरोध पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे.Also Read - Agni Prime Missile: भारत ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल 'Agni P' का सफल टेस्‍ट किया

IAF प्रमुख चीन के साथ गतिरोध जारी है, लद्दाख (Ladakh) में कुछ क्षेत्रों में विघटन (disengagement) हुआ है, लेकिन पूर्ण विघटन नहीं हुआ है. वायुसेना की (Air Force) तैनाती जारी रहेगी. हम उस क्षेत्र में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं. Also Read - IND vs SA: 'विवाद' के बीच BCCI ले चुका बड़ा फैसला, टेस्ट सीरीज में KL Rahul होंगे उप कप्तान

The stand-off with China does continue, disengagement has taken place in certain areas in Ladakh but complete disengagement has not taken place. The Air Force will continue to maintain deployment. We are prepared to take on any challenge that we may face in that area: IAF Chief pic.twitter.com/VPFulbjrsp

— ANI (@ANI) December 18, 2021