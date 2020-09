Pranab Mukherjee Last Rites: देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी (Pranab Mukherjee) का मंगलवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ लोधी रोड स्थित श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया. प्रणब मुखर्जी को इससे पहले सैन्य विदाई भी दी गई. अंतिम संस्कार के दौरान कोरोना वायरस से जुड़े दिशा निर्देशों को भी पालन किया गया. प्रणब मुखर्जी का परिवार और रिश्तेदार इस दौरान पीपीई किट में वहां मौजूद रहें. एक दिन पहले 84 वर्षी की उम्र में प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया था. प्रणब मुखर्जी बीते 10 अगस्त से सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती थे. पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है. Also Read - अलविदा प्रणब दा: अंतिम विदाई में पहुंचे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, अन्य हस्तियां भी रहीं मौजूद, देखें भावुक तस्वीरें

इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तीनों सेनाओं के प्रमुखों सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अंतिम दर्शन किए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

Delhi: President Ram Nath Kovind paid last respects to former President #PranabMukherjee at his residence, 10 Rajaji Marg today. pic.twitter.com/RzYzQCI24P — ANI (@ANI) September 1, 2020

पूर्व राष्ट्रपति के पार्थिव शरीर को उनके सरकारी निवास 10, राजाजी मार्ग लाया गया था, जहां गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी.

Delhi: Prime Minister Narendra Modi pays last respects to former President #PranabMukherjee at his residence, 10 Rajaji Marg. pic.twitter.com/xWQmb2HP0L — ANI (@ANI) September 1, 2020

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, थल सेना अध्यक्ष जनरल एम एम नरवणे, वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया, नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह सहित अन्य प्रमुख हस्तियों ने भी मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की.

Delhi: Congress leader Rahul Gandhi pays last respects to former President #PranabMukherjee at his residence, 10 Rajaji Marg. pic.twitter.com/v504A5vuqo — ANI (@ANI) September 1, 2020

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और हर्ष वर्धन, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा ने भी दिवंगत नेता के दर्शन किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी. केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर 31 अगस्त से छह सितंबर तक सात दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है.

Delhi: Congress leader Ghulam Nabi Azad pays last respects to former President #PranabMukherjee at his residence, 10 Rajaji Marg. pic.twitter.com/th4cz9emom — ANI (@ANI) September 1, 2020

बता दें कि प्रणब मुखर्जी (Pranav Mukherjee) 2012 से 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति रहे. लंबे समय तक कांग्रेस के नेता रहे मुखर्जी सात बार सांसद भी रहे. भाजपा-नीत केंद्र सरकार ने साल 2019 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘भारत रत्न’ से नवाजा था. पश्चिम बंगाल में जन्में इस राजनीतिज्ञ को चलता फिरता ‘इनसाइक्लोपीडिया’ कहा जाता था और हर कोई उनकी याददाश्त क्षमता, तीक्ष्ण बुद्धि और मुद्दों की गहरी समझ का मुरीद था.

#WATCH Delhi: Former President #PranabMukherjee laid to rest with full military honours. His last rites were performed at Lodhi crematorium today, under restrictions for #COVID19. pic.twitter.com/VbwzZG1xX9 — ANI (@ANI) September 1, 2020

मुखर्जी भारत के एकमात्र ऐसे नेता थे जो देश के प्रधानमंत्री पद पर न रहते हुए भी आठ वर्षों तक लोकसभा के नेता रहे. वे 1980 से 1985 के बीच राज्यसभा में भी कांग्रेस पार्टी के नेता रहे.