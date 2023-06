औरंगजेब के नाम पर कोल्हापुर में 400 साल बाद दंगे हुए, इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है : संजय राउत

मंगलवार 6 जून को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई. इस हिंसक झड़प के बाद बुधवार 7 जून को इलाके में कर्फ्यू लगाना पड़ा. दरअसल मंगलवार को तीन युवकों ने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था, जिसके कारण दो गुटों में झड़प हुई. दो गुटों के बीच हुई इस हिंसक झड़प के विरोध में सैकड़ों लोग सड़कों पर जमा हो गए थे.

उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कोल्हापुर में हुए इन दंगों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. संजय राउत ने कहा कि इन दंगों के लिए राज्य का गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं. उन्होंने कहा, ‘महाराष्ट्र में 400 साल बाद भी औरंगजेब के नाम पर हिंसा की घटनाएं हो रही हैं. अपने राजनीतिक लाभ के लिए बार-बार औरंगजेब का नाम लिया जा रहा है.’