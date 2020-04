नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग में संकेत दिया है कि देश में जारी लॉकडॉउन की अवधि बढ़ाई जा सकती है. पीएम ने कहा, देश में स्थिति ‘सामाजिक आपातकाल’ के समान है. इसके लिए कड़े फैसलों की जरूरत है और हमें सतर्क रहना चाहिए. राज्यों, जिला प्रशासन और विशेषज्ञों ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन के विस्तार का सुझाव दिया है. Also Read - केंद्र सरकार पर कांग्रेस का आरोप, डर कर बदला दवा देने का फैसला, 1971 में इंदिरा गांधी ने दिया था करारा जवाब

यह बैठक ऐसे समय में हुई है, जब केंद्र सरकार ने संकेत दिया है कि वह वायरस को तेजी से फैलने से रोकने के लिए कई राज्यों एवं विशेषज्ञों के देशव्यापी लॉकडाउन को 14 अप्रैल के बाद बढ़ाने की राय पर विचार कर सकती है. पीएम मोदी आगामी 11 अप्रैल को देश के सभी मुख्‍यमंत्र‍ियों से वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करेंगे.

सांसदों के साथ बातचीत के दौरान पीएम ने कहा, देश में स्थिति 'सामाजिक आपातकाल' के समान है. इसके लिए कड़े फैसलों की जरूरत है और हमें सतर्क रहना चाहिए.

Situation in country is akin to a ‘social emergency’; it has necessitated tough decisions and we must continue to remain vigilant. States, District administrations and Experts have suggested extension of Lockdown to contain spread of the virus: PM during interaction with MPs https://t.co/UcFwyPlgQA

— ANI (@ANI) April 8, 2020