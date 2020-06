Unlock-1 in Delhi: अनलॉक-1 में राजधानी दिल्ली के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. जब से लॉकडाउन 5.1 में छूट मिली है दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं. पिछले दो दिन से लगातार दिल्ली में रोजाना लगभग डेढ़ हाजार मामले सामने आ रहे हैं. राजधानी दिल्ली में की कंडीशन दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है. अब तक दिल्ली में कोरोना के 25 हजार से अधिक मामले सामने आ चुके हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार एक लाख की आबादी पर 2,018 परीक्षण में कुल 25.7 प्रतिशत लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं. यह आंकड़ा यह साफ करता है कि दिल्ली में हर चौथा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है. Also Read - Coronavirus updates in Delhi: दिल्‍ली मेट्रो के 20 अधिकारी-कर्मचारी कोविड-19 से पॉजिटिव

राजधानी में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और साउथ ईस्ट दिल्ली जैसे कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां परिक्षण दर तो काफी कम थी लेकिन वहां लोगों के पॉजिटिव होनी की दर 38% से भी अधिक थी. सरकार लगातार यह कह रही है कि कोरोना के प्रसार को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन आंकड़े कुछ और ही बात दर्शा रहे हैं. दिल्ली में इस समय पॉजिटिव लोगों की संख्या दर सबसे अधिक दक्षिण पूर्वी दिल्ली में है जहां एक मिलियन लोगों में कुल 38.8% लोग कोरोना पॉजिटिव है, तो वहीं नॉर्थ दिल्ली में एक मिलियन की संख्या में 517 लोगों पर टेस्ट में कुल 38.6 लोग कोविड-19 पॉजिटिव हैं. Also Read - यूपी में एक दिन में सबसे ज्यादा 15 कोरोना मरीजों की मौत, अब तक इतने हजार संक्रमित

इसके बाद अगर हम पश्चिम दिल्ली की बात करें तो यहां एक मिलियन की आबादी पर 1,817 लोगों पर टेस्ट किया गया जिसमें पॉजिटिव संख्या की दर 38% रही. इसी तरह उत्तर पश्चिम दिल्ली में 1,334 परीक्षण प्रति मिलियन पर कोरोना पॉजिटिव की दर 36.7% रही और पूर्वी दिल्ली में पूर्वी दिल्ली 1,452 परीक्षण प्रति मिलियन पर पॉजिटिव दर 34% रही. Also Read - शुरुआत में लगा कि ठीक हूं लेकिन अब असहज महसूस कर रहा हूं : आर अश्विन

दिल्ली में पिछले दस दिन में दस हजार से अधिक मामले सामने आ चुके हैं. दिल्ली में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1,359 नए मामले सामने आए, जिसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमितों का आंकड़ा 25 हजार के पार चला गया. दिल्ली में अब तक एक ही दिन में सबसे अधिक 1,513 संक्रमण के मामले तीन जून को सामने आए थे.

एक बुलेटिन के मुताबिक, कोविड-19 के मृतकों की संख्या 650 तक पहुंच गई जबकि संक्रमितों की कुल संख्या 25,004 हो गई. इसके मुताबिक, तीन जून को 44 मौत दर्ज की गईं जबकि दो जून को 17 मरीजों की मौत हुई थी. बुधवार को दिल्ली में कोविड-19 के 23,645 मामले थे जबकि मृतकों की संख्या 606 थी.