Statue of Equality: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने हैदराबाद में पिछले दिनों स्थापित "स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी" के चीन में बने (Made in China) होने का दावा किया और सवाल किया कि क्या "न्यू इंडिया" "चाइना-निर्भर' है. उन्होंने ट्वीट किया, "स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी मेड इन चाइना है. "न्यू इंडिया" चाइना-निर्भर है?' बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री रामानुजाचार्य की याद में बनाई गयी 'स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी' का पिछले शनिवार को अनावरण कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया था. यह प्रतिमा 'पंचधातु' से बनी है जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता का एक संयोजन है.

Statue of Equality is Made in China.

‘New India’ is China-nirbhar?

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 9, 2022