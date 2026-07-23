पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी, पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़... जंतर मंतर पर 20 जुलाई को क्या हुआ था, देखें रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो

Delhi Student Protest Video: जंतर मंतर के 20 जुलाई एक वीडियो में प्रदर्शनकारी एक पेट्रोल पंप पर खड़े पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंकते और तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: July 23, 2026, 4:35 PM IST
पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी, पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़... जंतर मंतर पर 20 जुलाई को क्या हुआ था, देखें रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो
जंतर मंतर के पास प्रदर्शनकारी वीडियो में पत्थर फेंकते और तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं. (photo credit, ANI)

Delhi Student Protest Video:दिल्ली: जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान का CCTV फुटेज सामने आया है. फुटेज में पत्थरबाजी और पेट्रोल पंप व दुकानों के शीशे तोड़ने की घटनाएं नजर आ रही हैं. इस वीडियो में दिल्ली पुलिस और RAF के जवानों पर भी पत्थर फेंके जाते हुए देखे जा सकते हैं. इस वीडियो की पुष्टि दिल्ली पुलिस ने की है.

क्या है 3 मिनट के इस वीडियो में?

एएनआई की ओर से पोस्ट किया गया ये वीडियो 2 मिनट 53 सेकेंड का है. इस वीडियो की शुरुआत में एक पेट्रोल पंप पर कुछ कर्मचारी खड़े नजर आते हैं और दूसरी ओर सड़क पर कई प्रदर्शनकारी दौड़ते दिखते हैं. फिर वहां कुछ पुलिस कर्मी भागते हुए पहुंचते हैं, जिन पर प्रदर्शकारी पत्थर फेंकते हैं. पुलिस कर्मी और सुरक्षा बल के जवान वहां से भाग जाते हैं. एक सुरक्षा बल के जवान के पैर पर पत्थर लगता है और वह लड़खड़ाने लगता है.

और पढ़ें: चलती शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव, ट्रेन में सवार थे RSS चीफ मोहन भागवत- खिड़की का शीशा टूटा

कुछ देर पेट्रोल पंप पर सन्नाटा रहता गहै. फिर एकाएक ढेर सारे प्रदर्शनकारी दौड़ते हुए पेट्रोल पंप में घुसते हैं और पत्थर फेंकने लगते हैं. कई प्रदर्शनकारियों ने सिर पर हेलमेट पहना था और कई ने रूमाल से अपना चेहरा ढंक रखा था. डरे सहमे पेट्रोल पंप कर्मी एक ओर चुपचाप खड़े रहते हैं. फिर पेट्रोल पंप के टूटे शीशे और वहां पड़े ढेर सारे पत्थर नजर आते हैं.

यूजर्स की प्रतिक्रिया

यह वीडियो जब एक्स पर पोस्ट हुआ तो यूजर्स प्रदर्शनकारियों की हरकत से काफी नाराज नजर आए. कुलदीप गुजर ने लिखा, ये लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने उन्हें मारा लेकिन आप ने भी उन्हें मारा और पुलिस वालों से ज्यादा मारा. हरीश जैन लिखते हैं कि राजनीतिक दल प्रदर्शनकारियों में सेंध लगा लेते हैं. ये चीजें प्रदर्शन को बदनाम करेंगी. जय नाम का एक यूजर लिखते हैं, ये कहीं से भी छात्र नजर नहीं आ रहे हैं. लगता है कि कुछ सौ रुपये देकर प्रदर्शनकारियों को बुलाया गया है.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.