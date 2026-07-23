पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी, पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़... जंतर मंतर पर 20 जुलाई को क्या हुआ था, देखें रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो

Delhi Student Protest Video: जंतर मंतर के 20 जुलाई एक वीडियो में प्रदर्शनकारी एक पेट्रोल पंप पर खड़े पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंकते और तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं.

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जंतर मंतर के पास प्रदर्शनकारी वीडियो में पत्थर फेंकते और तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं. (photo credit, ANI)

Delhi Student Protest Video:दिल्ली: जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान का CCTV फुटेज सामने आया है. फुटेज में पत्थरबाजी और पेट्रोल पंप व दुकानों के शीशे तोड़ने की घटनाएं नजर आ रही हैं. इस वीडियो में दिल्ली पुलिस और RAF के जवानों पर भी पत्थर फेंके जाते हुए देखे जा सकते हैं. इस वीडियो की पुष्टि दिल्ली पुलिस ने की है.

क्या है 3 मिनट के इस वीडियो में ?

एएनआई की ओर से पोस्ट किया गया ये वीडियो 2 मिनट 53 सेकेंड का है. इस वीडियो की शुरुआत में एक पेट्रोल पंप पर कुछ कर्मचारी खड़े नजर आते हैं और दूसरी ओर सड़क पर कई प्रदर्शनकारी दौड़ते दिखते हैं. फिर वहां कुछ पुलिस कर्मी भागते हुए पहुंचते हैं, जिन पर प्रदर्शकारी पत्थर फेंकते हैं. पुलिस कर्मी और सुरक्षा बल के जवान वहां से भाग जाते हैं. एक सुरक्षा बल के जवान के पैर पर पत्थर लगता है और वह लड़खड़ाने लगता है.

कुछ देर पेट्रोल पंप पर सन्नाटा रहता गहै. फिर एकाएक ढेर सारे प्रदर्शनकारी दौड़ते हुए पेट्रोल पंप में घुसते हैं और पत्थर फेंकने लगते हैं. कई प्रदर्शनकारियों ने सिर पर हेलमेट पहना था और कई ने रूमाल से अपना चेहरा ढंक रखा था. डरे सहमे पेट्रोल पंप कर्मी एक ओर चुपचाप खड़े रहते हैं. फिर पेट्रोल पंप के टूटे शीशे और वहां पड़े ढेर सारे पत्थर नजर आते हैं.

#WATCH | Delhi: CCTV footage from July 20th during the protest at Jantar Mantar has surfaced, which has been confirmed by the Delhi Police. The footage shows incidents of stone-pelting, breaking of glass at petrol pumps and shops. Delhi Police and RAF personnel are also seen… pic.twitter.com/HSmZb5MTGW — ANI (@ANI) July 23, 2026

यूजर्स की प्रतिक्रिया

यह वीडियो जब एक्स पर पोस्ट हुआ तो यूजर्स प्रदर्शनकारियों की हरकत से काफी नाराज नजर आए. कुलदीप गुजर ने लिखा, ये लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने उन्हें मारा लेकिन आप ने भी उन्हें मारा और पुलिस वालों से ज्यादा मारा. हरीश जैन लिखते हैं कि राजनीतिक दल प्रदर्शनकारियों में सेंध लगा लेते हैं. ये चीजें प्रदर्शन को बदनाम करेंगी. जय नाम का एक यूजर लिखते हैं, ये कहीं से भी छात्र नजर नहीं आ रहे हैं. लगता है कि कुछ सौ रुपये देकर प्रदर्शनकारियों को बुलाया गया है.