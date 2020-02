नई दिल्‍ली: राष्‍ट्रीय राजधानी के उत्तर पूर्वी दिल्ली के कुछ इलाकों में तीसरे दिन मंगलवार को भी हिंसा की घटनाएं सामने आ रहीं हैं. भजनपुरा चौक के पास दो गुटों के बीच पथराव हुआ है. वहीं, गोकुलपुरी में दो दमकल वाहनों को क्षति पहुंचाई गई, मौजपुर में एक बाइक आग के हवाले कर दी गई है. वहीं, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई गई बैठक में दिल्ली में सभी इलाकों में शांति समितियां फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है.

गोकुलपुरी में दो दमकल वाहनों को नुकसान पहुंचाया, मौजपुर में एक बाइक आग के हवाले

उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी में दंगाइयों ने दो दमकल वाहनों को क्षति पहुंचाई. अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के कुछ इलाकों में हिंसा जारी है. उन्होंने बताया कि नारे लगाती भीड़ ने मौजपुर में एक बाइक को भी आग के हवाले कर दिया है.

