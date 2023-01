उद्घाटन से पहले ही विशाखापत्तनम में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, PM मोदी को दिखाने वाले हैं हरी झंडी

Stone pelting on Vande Bharat train: विशाखापत्तनम: आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के विशाखापट्टनम शहर (Visakhapatnam city) में बुधवार को रखरखाव के दौरान वंदे भारत ट्रेन (Vande Bharat train) पर पथराव (Stone pelting) किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. पथराव से विशाखापट्टनम में कांचरापलेम के पास वंदे भारत एक्सप्रेस के एक कोच का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया.

यह घटना हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली ट्रेन पर पत्थर फेंके जाने के एक हफ्ते बाद हुई. डिविजनल रेलवे मैनेजर (डीआरएम) अनूप कुमार सेतुपति के मुताबिक, ‘वंदे भारत ट्रेन जब मेंटेनेंस और ट्रेन चलाने के लिए विशाखापत्तनम पहुंची तो कुछ अज्ञात लोगों ने विशाखापत्तनम स्टेशन में उस पर पथराव किया.”