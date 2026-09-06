घर के बाहर कुछ लोग खड़े हैं, मैं डर रही... एक्टिविस्ट और इंफ्लुएंसर निशु आजाद के घर पर पथराव, देखें Video

Nishu Azad: निशु ने शनिवार रात कुछ वीडियो पोस्ट करके अपनी सुरक्षा को खतरा बताया. उनके परिवार के बाकी सदस्य भी काफी डरे हुए हैं.

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वीडियो में निशु के साथ उनके परिवार के लोग डरे हुए नजर आ रहे हैं. (photo credit instagram/voiceofneeshu, Video grab)

Nishu Azad: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन में हिस्सा लेने के बाद सुर्खियों में आने वाली यूट्यूबर और सोशल मीडिया इंफ्लुएंशर निशु आजाद ने आरोप लगाया है कि शनिवार की रात उनके घर पर पथराव किया गया है. निशु ने 4.6 लाख फालोअर्स वाले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 4 वीडियो पोस्ट करके अपने घर, बालकनी और किचेन में पड़े पत्थरों और टूटे हुए कांच को दिखाया है. निशु ने अपनी और परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है.

वीडियो में क्या कह रहीं निशु

निशु ने कहा कि उसके घर के बाहर हलचल की ऐसी आवाजें आ रही हैं, जिससे वह बहुत डर गई हैं. निशु वीडियो में कहती हैं कि आज की रात कुछ भी हो सकता है. मुझे डर लग रहा है. मेरे घर के नीचे से अजीब आवाजें आ रही हैं. लगता है कोई घर पर चढ़ रहा है. घर के नीचे भी कुछ लोग खड़े हैं. मुझे सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही है.

निशु ने कहा कि गैलरी और किचन में पत्थरों को फेंका गया है. मैं पहले इतना नहीं डरी थी. पता नहीं आगे क्या होगा. हमें कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा, हमें सिक्यॉरिटी दी जाएगी या फिर हमें मार दिया जाएगा. यदि हमें कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार स्वतंत्र और उसके साथी होंगे. इससे पहले भी निशु ने स्वतंत्र के समर्थकों पर गालियां और रेप की धमकियां देने का आरोप लगाकर सुरक्षा की मांग भी की.

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वीडियो में निशु के साथ उनके परिवार के लोग डरे हुए नजर आ रहे हैं. नीशू ने एक और वीडियो में कहा कि लोग घर के बाहर आकर चिल्ला-चिल्लाकर धमकी दे रहे हैं. कुछ लोग आकर कह रहे हैं कि हम हैं बीजेपी समर्थक, हम हैं आरएसएस समर्थक, कौन हमारा क्या कर लेगा. अगर ये लोग हमारे घर में घुस गए और मम्मी-पापा के साथ कुछ किया तो जिम्मेदार कौन होगा.

स्वतंत्र भारद्वाज और निशु का झगड़ा

बता दें कि निशु आजाद ने अपने पिता से मारपीट करने वाले हिंदुत्ववादी इंफ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज पर एससी-एसटी ऐक्ट में मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी. निशु के समर्थन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आए और उनका साथ देने का भरोसा दिया था. इसके बाद सीजेपी ने भी निशु के केस में कार्रवाई की मांग को लेकर संसद मार्ग थाने में धरना दिया था. इसके बाद स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी की गई है.

क्या है विवाद

निशु और स्वतंत्र के बीच जंतर-मंतर पर सीजेपी के आंदोलन के दौरान विवाद हो गया था. सोशल मीडिया पर दोनों भिड़े और फिर प्रदर्शन स्थल पर निशु के पिता संजय और स्वतंत्र के बीच झगड़ा हो गया. निशु का आरोप है कि स्वतंत्र ने उसके पिता पर हमला करके सिर फोड़ दिया जिसमें सात टांके आए. बाद में स्वतंत्र ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में स्वीकार किया कि उसने निशु के पिता का सिर फोड़ा, लेकिन राजनीतिक कनेक्शन की वजह से जेल नहीं गया. ये वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने काफी तुल पकड़ लिया.