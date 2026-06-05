'भगवान का कोई भजन नहीं, मंदिर जाना-आना बंद' पाकिस्तानी इस्लाम प्रचारक के दिखाता था वीडियो- TCS केस में SIT की चार्जशीट में बड़े-बड़े खुलासे

TCS Nashik Sexual Harassment and Conversion Case: देश की जानी-मानी आईटी कंपनी टाटा कन्सल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के नासिक दफ्तर में जबरन धर्म परिवर्तन और यौन उत्पीड़न के सनसनीखेज खुलासे सामने आ रहे हैं. एक युवती ने पुलिस को दिए बयान में बताया है कि पहले से शादीशुदा व्यक्ति ने उससे शादी का वादा कर उसका यौन-उत्पीड़न किया और उसे हिंदू धार्मिक गतिविधियों से दूरी बनाने का दबाव डाला. 23 वर्षीय इस युवती ने मामले की छानबीन कर रहे जांचकर्ताओं को बताया कि उसे लगातार इस्लाम धर्म के प्रचारकों के वीडियो देखने के लिए कहा जाता था.
न्यज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, इस महिला ने अपनी शिकायत में बताया है कि आरोपियों ने उसे पाकिस्तान के इस्लामी प्रचारक तारीक जमील और भारत में विवादित धर्मगुरु जाकिर नाईक के वीडियो दिखाते थे. मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेटिगेशन टीम (SIT) ने इन आरोपों को विस्तार से अपनी चार्जशीट में दाखिल किया है.
TCS से जुड़े नासिक के एक BPO में जब कई महिलाओं ने अपने ही सहकर्मियों पर यौन-उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण, छेड़छाड़ और मानसिक उत्पीड़न का भंडाफोड़ किया था तो इसकी जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने इस SIT का गठन किया था, जो इस मामले की छानबीन कर रही है.
इस मामले में देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में दानिश शेख, तौसीफ अतर और निदा खान के खिलाफ केस दर्ज है. शिकायतकर्ता ने शेख पर आरोप लगाया है कि वह पहले से शादीशुदा था और उसने पीड़ित से शादी का वादा कर उसका यौन-उत्पीड़न किया है. इस दौरान उसने हिंदू धर्म के क्रिया-क्लापों के दूरी बनाने पर भी जोर दिया था.
पीटीआई की इस रिपोर्ट के मुताबिक, इस चार्जशीट में महिला ने दानिश शेख पर यह भी आरोप लगाया है कि वह उससे कहता था, ‘डरो मत, मुझ पर भरोसा रखो, अल्लाह हमारे साथ है. भगवान के भजन सुनना और मंदिर जाना बंद करो, इससे तुम्हारा तनाव कम होगा.’ इतना ही नहीं उसने इस महिला से तस्बीह पढ़ने और इस्लामी प्रार्थनाओं के जरिए माफी मांगने की भी सलाह दी थी. वह यह दावा करता था कि इससे उसकी घबराहट कम हो जाएगी.
महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि शेख अपने सह-कर्मियों तौसीफ अतर और निदा खान से उसे इस्लाम के बारे में जानकारी देने को भी कहता था. अतर ने ही उसे यूट्यूब पर जाकिर नाईक और पाकिस्तान में इस्लामी विद्वान डॉक्टर इसरार अहमद के वीडियो देखने और सुनने के लिए प्रेरित करता था.
इस चार्जशीट के मुताबिक, महिला ने आगे बताया कि वह धीरे-धीरे इसके प्रभाव में आने लगी थी. वह इस्लाम में बताए गए जनाह (स्वर्ग), जहन्नुम (नरक), कुरबानी, बकरीद, जमजम का पानी जैसी चीजों को मानने लगी थी और उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया था. महिला ने कहा कि वह यह मानने लगी थी कि इससे उसका मानसिक तनाव कम हो जाएगा.
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