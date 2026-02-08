Hindi India Hindi

Stop Meta From Collecting Your Data On Facebook By This Single Settings

आपकी हर एक्टिविटी चेक कर रहा है Meta, तुरंत बंद करें फेसबुक अकाउंट की ये सेटिंग, ये है पूरा तरीका

आज के समय में हर कोई सोशल मीडिया पर है. घर में एक बच्ची से लेकर बुजुर्ग तक का कोई न कोई सोशल मीडिया हैंडल होगा. इनमें सबसे कॉमन फेसबुक है. दोस्तों से बात करने, फोटो शेयर करने और अपने बारे में कोई न्यूज शेयर करनी हो, तो हम फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं. Meta फेसबुक की पेरेंट कंपनी है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्सेस करना जितना आसान है, उसपर अपनी प्राइवेसी मेंटन रखना उतना ही मुश्किल है. आपको जानकर हैरानी होगी कि आपकी एक गलती से Meta आपकी हर एक्टिविटी पर नजर रख सकता है. आप क्या सर्च कर रहे हैं? किन वेबसाइट्स पर जा रहे हैं या किन ऐप्स से जुड़ रहे हैं इन सबकी जानकारी बैकग्राउंड में ट्रैक की जाती है.

ऑफ-मेटा एक्टिविटी क्या है?

कई यूजर्स को इसका अंदाजा तक नहीं होता कि उनका डेटा कब और कैसे इस्तेमाल हो रहा है.भले ही आप कुछ समय से फेसबुक यूज न कर रहे हों, लेकिन तब भी आप ट्रैक किए जा सकते हैं. असल में मेटा एक फीचर ‘योर एक्टिविटी ऑफ मेटा टेक्नोलॉजी’ के जरिए जानकारियों को ट्रैक करता है, जो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के बाहर किसी वेबसाइट या ऐप पर करते हैं. मान लीजिए आपने किसी ई-कॉमर्स साइट पर जूते देखे, तो संभव है वही डेटा मेटा के साथ शेयर हो जाए और कुछ देर बाद आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक पर जूतों के विज्ञापन दिखने लगें. इसे ही ऑफ-मेटा एक्टिविटी कहा जाता है.

हालांकि, Meta ने Facebook ऐप में एक ऐसा ऑप्शन दिया है, जिससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कौन-कौन सी एक्टिविटी ट्रैक की जा रही है. अगर आप नहीं चाहते है कि आपको इस तरह ट्रैक किया जाए, तो आपको ये सेटिंग बंद कर देनी चाहिए.

कैसे बंद करेंगे सेटिंग?

सबसे पहले फेसबुक पेज पर लॉगिन करें.

अगर आप मोबाइल पर फेसबुक ऐप लॉगिन करते हैं, तो इसके खुलते ही ऊपर की तरफ दिख रहे तीन लाइन वाले मेन्यू आइकन पर टैप करें.

इसके बाद नीचे स्क्रॉल करने पर आपको Settings & Privacy का ऑप्शन दिखाई देगा.

आपको यहीं से सेटिंग्स में जाना है.

सेटिंग्स ओपन करते ही आपको Accounts Center का ऑप्शन मिलेगा.

यहां जाकर See More in Accounts Centre पर टैप करें.

अगले स्क्रीन पर अकाउंट से जुड़ी कई जानकारियां दिखेंगी.

आपको Your Information and Permissions सिलेक्ट करना होगा.

इसी सेक्शन में आगे बढ़ने पर Your Activity off Meta Technologies नाम का ऑप्शन दिखाई देगा.

यहां आपको साफ तौर पर दिखेगा कि हाल ही में Meta ने आपकी किन-किन गतिविधियों को ट्रैक किया है.

अगर आप चाहें तो यहीं से पुरानी एक्टिविटी को क्लियर कर सकते हैं या किसी खास ऐप या वेबसाइट की ट्रैकिंग को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं.

अगर आप भविष्य में भी नहीं चाहते कि आपकी एक्टिविटी ट्रैक हो, तो इसके लिए Manage ऑप्शन पर जाकर Disconnect Future Activity को चुन सकते हैं.

इस सेटिंग को बंद करने के बाद Meta आपकी आने वाली एक्टिविटी को अपने अकाउंट से जोड़कर ट्रैक नहीं कर पाएगा.

ट्रैकिंग पूरी तरह कैसे बंद करें?

मेटा यूजर्स ऑफ-मेटा एक्टिविटी को पूरी तरह बंद कर करने की सुविधा भी देता है. इस सेटिंग को ऑन करने के बाद बाहरी वेबसाइट्स और एप्स आपकी नई ऑनलाइन एक्टिविटी का डाटा फेसबुक या इंस्टाग्राम के साथ ऑटोमैटिक रूप से शेयर नहीं कर पाएंगे. इसका असर यह हो सकता है कि आपको दिखने वाले विज्ञापन पहले जितने पर्सनलाइज्ड न रहें, लेकिन बदले में आपकी डिजिटल प्राइवेसी पर नियंत्रण काफी मजबूत हो जाएगा.

