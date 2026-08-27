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VIDEO: 'मैंने नीबू काटकर रोक दी बारिश', BJP सांसद ने फिर दिया अजीबोगरीब बयान- कांग्रेस ने कसा तंज

Bhojraj Nag Viral Video:  छत्तीसगढ़ के कांकेर से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद भोजराज नाग इससे पहले भी नींबू काटने और झाड़-फूंक से जुड़े बयानों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं.

Written by: Parinay Kumar
Updated: August 27, 2026, 3:00 PM IST
Bhojraj Nag
भोजराज नाग छत्तीसगढ़ के कांकेर से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद हैं.

Bhojraj Nag Viral Video: छत्तीसगढ़ के कांकेर से BJP सांसद भोजराज नाग एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं. इस बार उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने पूजा-पाठ और नींबू काटने की रस्म के जरिए बारिश रोक दी. BJP सांसद ने यह बयान डौंडीलोहारा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान दिया. इसके बाद देखते ही देखते इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. भोगराज नाग के बयान पर कांग्रेस ने तंज कसा है. छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भोगराज पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर नींबू काटने से बारिश रुक सकती है तो सांसद को महंगाई और चीनी की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए भी नींबू काटकर देखना चाहिए.

‘महादेव की पूजा की और नींबू काटा’

दरअसल, डौंडीलोहारा में ‘महतारी वंदन योजना’ से जुड़े एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी पहुंचे थे. भोजराज नाग ने खराब मौसम का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का प्रोटोकॉल रात करीब 12 बजे आया था और इससे पहले दिन भी मौसम खराब था. सांसद ने दावा किया कि कार्यक्रम में बारिश बाधा न बने, इसके लिए उन्होंने बूढ़ादेव और महादेव की पूजा की और नींबू काटा. उनके मुताबिक, इसके बाद बारिश रुक गई और कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित हो सका. उन्होंने मंच से कहा कि अब कार्यक्रम सफल हो गया है और अगर बारिश होनी है तो होने दी जाए. उनके इस बयान पर मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और अन्य लोग मुस्कुराते नजर आए.

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झाड़-फूंक को लेकर पहले भी रहे हैं चर्चा में

भोजराज नाग इससे पहले भी नींबू काटने और झाड़-फूंक से जुड़े बयानों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं. उन्होंने एक मौके पर सार्वजनिक शिकायतों का समाधान नहीं करने वाले अधिकारियों को नींबू काटने की बात कही थी. उनके इन बयानों को लेकर समय-समय पर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं सामने आती रही हैं.

कांग्रेस ने साधा निशाना

छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इस तरह के बयान अंधविश्वास और गलत जानकारी को बढ़ावा देते हैं. सोशल मीडिया पर भी सांसद के बयान को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि अगर नींबू काटने से बारिश रुक सकती हैतो क्या इसी तरीके से बिजली के बिल, पेट्रोल-डीजल की कीमत और रोजमर्रा के घरेलू खर्च भी कम किए जा सकते हैं.

वायरल वीडियो के बाद बढ़ी चर्चा

भोजराज नाग के बयान का वीडियो सामने आने के बाद मामला तेजी से चर्चा में आ गया. कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी सांसद पर निशाना साधा, वहीं अंधविश्वास के खिलाफ काम करने वाले लोगों ने भी सवाल उठाए हैं. फिलहाल, सांसद का बारिश रोकने का दावा सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में बहस का विषय बना हुआ है.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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