Republic Day: संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई? जानिए भारत के गणराज्य बनने की कहानी

Republic Day: संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख चुनने के पीछे एक खास कारण था. यह तारीख 1930 के 'पूर्ण स्वराज' के ऐतिहासिक विरासत को संजोए हुए थी.
Republic Day 2026: भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को ही मिल गई थी. लेकिन, तब सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्रता मिली थी. देश में कानून अभी भी अंग्रेजों वाले ही लागू थे. आजादी के बाद देश में ऐसी सरकार बन चुकी थी जिसका नेतृत्व भारत के लोगों के पास था. मगर शासन व्यवस्था चलाने के लिए संविधान नहीं बना था. इसकी कमी आजादी मिलने के साथ-साथ महसूस होने लगी थी.
संविधान की रचना
भारत को भारतीयों के हिसाब से चलाने के लिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था. आखिरकार आजादी के तीन साल बाद वह समय भी आया जब संविधान की रचना पूरी हुई और र 26 जनवरी 1950 को इस देश में संविधान लागू किया गया.
26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई?
संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख चुनने के पीछे एक खास कारण था. यह तारीख 1930 के ‘पूर्ण स्वराज’ के ऐतिहासिक विरासत को संजोए हुए थी.इस दिन पूर्ण स्वतंत्रता को राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित किया गया था. इस तारीख को संविधान लागू करके स्वतंत्र भारत ने प्रतीकात्मक रूप से स्वतंत्रता आंदोलन के राजनीतिक संघर्ष को संवैधानिक गणराज्य के संस्थागत ढांचे से जोड़ा.
राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक राजनीतिक लक्ष्य बन गई थी. अगले साल 26 जनवरी 1930 को पहली बार भारतीयों ने समूचे देश में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था. इसके जरिए उन्होंने ब्रिटिश शासन के अधीन उपनिवेश के दर्जे को नकारते हुए पूर्ण स्वराज के लक्ष्य के लिए खुद को समर्पित किया.
यह स्वतंत्रता संग्राम में एक निर्णायक मोड़ था जिसके जरिए देशवासियों ने औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत सांवैधानिक सुधारों की मांगों से आगे बढ़ते हुए एक स्पष्ट राजनीतिक लक्ष्य सामने रखा. भारत की संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान हॉल में की जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है. इसके साथ ही भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत हो गई.
संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद और ड्राफ्टिंग सभा के अध्यक्ष बाबासाहेब अंबेडकर नियुक्त किए गए. संविधान तैयार करने का काम शुरू हुआ और 2 साल, 11 महीने और 17 दिनों तक लंबे संघर्ष और बहस के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपना लिया गया. सभा ने इस ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने के लिए 165 दिनों में 11 सत्र आयोजित किए. संविधान के मसौदे पर 114 दिन विस्तार से विचार-विमर्श किया गया. संविधान सभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं और रियासतों के प्रतिनिधियों ने किया. यह सुनिश्चित किया गया कि संविधान का निर्माण एक व्यापक प्रतिनिधित्व और विचार-विमर्श की प्रक्रिया के जरिए हो.
जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो भारत औपचारिक रूप से एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया जिसने स्वतंत्र भारत में संवैधानिक शासन की शुरुआत की. नए बनाए गए संविधान को भारत सरकार अधिनियम 1935 के स्थान पर लागू किया गया. इसके साथ ही संविधान के तहत काम करने वाली लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिकार और संप्रभुता सौंप दी गई.
देश के गणतंत्र बनने का उत्सव हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है. राजधानी से लेकर देश के दूर-दराज के इलाकों में यह दिन ध्वजारोहण करके और सशस्त्र बलों और स्कूली बच्चों की परेड के आयोजनों से मनाया जाता है. सबसे भव्य और महत्वपूर्ण परेड नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित की जाती है जो देश की सांस्कृतिक विरासत और सैन्य शक्ति की एक बहुरंगी तस्वीर दिखाती है. इस दिन राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रधानमंत्री शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं.
