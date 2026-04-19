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'हमारे पास परमिशन है...' होर्मुज में भारतीय जहाज पर हमले का Audio वायरल, गोलीबारी के बीच क्या हुई बातचीत?

Strait of Hormuz Indian Ship Attack: भारतीय व्यापारिक जहाजों पर हुई गोलीबारी ने वैश्विक स्तर पर हड़कंप मचा दिया है. वायरल ऑडियो में भारतीय जहाज 'सनमार हेराल्ड' के नाविकों और ईरानी सेना की बातचीत साफ सुनाई दे रही है.

Published date india.com Published: April 19, 2026 8:44 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
'हमारे पास परमिशन है...' होर्मुज में भारतीय जहाज पर हमले का Audio वायरल, गोलीबारी के बीच क्या हुई बातचीत?

India Ship Attack Audio: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भारतीय जहाजों पर हुई अचानक फायरिंग ने न केवल समुद्री सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि भारत और ईरान के बीच कूटनीतिक तनाव को भी चरम पर पहुंचा दिया है. इस पूरी घटना का सबसे भयावह पहलू एक आपातकालीन ऑडियो संदेश के जरिए सामने आया है, जो उस समय रिकॉर्ड हुआ जब समंदर की लहरों पर गोलियां बरस रही थीं.

अमेरिकी मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस ऑडियो संदेश ने दुनिया को चौंका दिया है. यह संदेश भारतीय जहाज ‘सनमार हेराल्ड’ के चालक दल के एक सदस्य द्वारा भेजा गया था. ऑडियो में नाविक की आवाज में घबराहट और हैरानी साफ सुनी जा सकती है.

भारतीय जहाज पर हमले का वायरल ऑडियो

नाविक ईरानी नौसेना की यूनिट ‘सीपा नेवी’ को संबोधित करते हुए कहता है, “सीपा नेवी, सीपा नेवी… यह मोटर वेसेल सनमार हेराल्ड है. आपने हमें आगे बढ़ने के लिए क्लियरेंस दिया है. हमारा नाम आपकी लिस्ट में है. आपने हमें जाने की अनुमति दी और अब आप फायरिंग कर रहे हैं? कृपया हमें वापस जाने दीजिए.”

यह संवाद साबित करता है कि भारतीय जहाज आधिकारिक अनुमति मिलने के बाद ही इस संवेदनशील मार्ग पर आगे बढ़े थे. लेकिन अचानक हुई गोलीबारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस रणनीतिक मार्ग पर सुरक्षा की गारंटी अब खत्म हो चुकी है. गनीमत यह रही कि इन जहाजों को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा और न ही किसी नाविक के घायल होने की खबर आई, लेकिन इस घटना ने नाविकों के मनोबल को बुरी तरह प्रभावित किया है.

भारत की कड़ी प्रतिक्रिया

भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस घटना को एक गंभीर सैन्य उकसावे के रूप में लिया है. नई दिल्ली में 18 अप्रैल की शाम को ही ईरान के राजदूत को आपात बैठक के लिए तलब किया गया. विदेश सचिव ने ईरानी राजदूत के साथ हुई इस उच्च-स्तरीय बैठक में अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया.

भारत ने साफ शब्दों में कहा कि व्यापारिक जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता. विदेश सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय झंडे वाले जहाजों पर गोलीबारी एक ऐसी घटना है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता.

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भारतीय जहाजों को मिले सुरक्षित गलियारा

बैठक के दौरान भारत ने ईरान को यह भी याद दिलाया कि पूर्व में संकट के समय उसने भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराने में सक्रिय भूमिका निभाई थी. भारत ने इसी पुराने सहयोग की दुहाई देते हुए आग्रह किया है कि होर्मुज के रास्ते भारत आने-जाने वाले जहाजों के लिए एक सुरक्षित गलियारा जल्द से जल्द बहाल किया जाए.

ईरानी राजदूत ने भारत की इन चिंताओं को तेहरान स्थित उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने और समाधान निकालने का आश्वासन दिया है. हालांकि, जमीनी हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं.

क्यों खतरनाक बना होर्मुज का रास्ता?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग रूट है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का एक-तिहाई हिस्सा गुजरता है. पिछले दो महीनों से ईरान और अमेरिका के बीच जारी सैन्य और आर्थिक टकराव ने इस क्षेत्र को एक खतरनाक युद्ध के मैदान में तब्दील कर दिया है.

अमेरिका की आर्थिक नाकाबंदी और ईरान की जवाबी कार्रवाई के बीच व्यापारिक जहाज ‘सॉफ्ट टारगेट’ बन गए हैं. भारत के लिए यह स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि भारत की ऊर्जा सुरक्षा काफी हद तक इसी मार्ग पर निर्भर है. यदि यह मार्ग लंबे समय तक बाधित रहता है, तो भारत में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं.

कूटनीति के लिए बड़ी चुनौती

भारतीय जहाजों पर हुई यह फायरिंग केवल एक तकनीकी चूक नहीं, बल्कि क्षेत्र में अस्थिरता का संकेत है. भारत के लिए अब चुनौती यह है कि वह अमेरिका और ईरान के साथ अपने संबंधों को संतुलित करते हुए अपने व्यापारिक हितों की रक्षा कैसे करता है. 21 अप्रैल को खत्म हो रहे सीजफायर से पहले इस विवाद का हल निकलना अनिवार्य है, नहीं तो खाड़ी क्षेत्र में शांति का भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है.

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Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

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