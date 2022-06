Strawberry Supermoon 2022: आज यानी बुधवार को आसमान में जबरदस्त नजारा देखने को मिलने वाला है. दरअसल 15 जून को आसमान में स्ट्रॉबेरी सुपरमून नजर आएगा. इस सुपरमून को हनीमून के नाम से भी जानते हैं. मजेदार है कि इसे नंगी आंखों से भारतीय समयनुसार शाम पांच बजकर बाइस मिनट पर देखा जा सकता है.Also Read - Harvest Moon 2019: 19 साल बाद आज खास होगा चंद्रमा, फिर 30 साल बाद दिखेगा ऐसा नजारा...

बताया गया कि चंद्रमा इस बार पृथ्वी के कक्ष में सबसे करीबी बिंदु पर था, जिससे ये 'सुपरमून' जैसा दिखाई दे रहा था. बीते मंगलवार को चंद्रमा पृथ्वी से 2,22,238 मील के दायरे में आ गया.

अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने बताया कि सुपरमून साल के सबसे हल्के चंद्रमा की तुलना में इस दिन 17 फीसदी बड़ा और 30 फीसदी ज्यादा चमकीला दिखाई देगा. स्पेस एजेंसी ने बताया कि सुपरमून दुर्लभ होते हैं और साल में तीन से चार दिखाई देते हैं.

FULL STRAWBERRY MOON 🍓🌕

LOOK: Photographers captured the spectacular appearance of tonight's full "Strawberry Supermoon," as seen from their locations on Tuesday, June 14.

📸: See each photo for proper credits | @vesgarcia_ #BeAnINQUIRER pic.twitter.com/LhjeSu0CA1

— Be An INQUIRER (@BeAnINQUIRER) June 14, 2022