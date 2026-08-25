हॉस्पिटल में 4 लाख के गहनों से भरा बैग ले उड़ा कुत्ता, CCTV देख पुलिस भी रह गई हैरान

रीब 4 लाख रुपये के गहनों से भरा बैग कोई इंसान नहीं, बल्कि एक आवारा कुत्ता उठाकर ले गया था. मामला कायामपुर की रहने वाली लता बाई से जुड़ा है. वह अपने बेटे का इलाज कराने मंदसौर जिला अस्पताल पहुंची थीं.

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वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है. (Photo/X)

मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला अस्पताल में गहनों से भरा एक बैग गायब होने का मामला सामने आया, लेकिन जब पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाली तो पूरा मामला ही हैरान करने वाला निकला. करीब 4 लाख रुपये के गहनों से भरा बैग कोई इंसान नहीं, बल्कि एक आवारा कुत्ता उठाकर ले गया था. मामला कायामपुर की रहने वाली लता बाई से जुड़ा है. वह अपने बेटे का इलाज कराने मंदसौर जिला अस्पताल पहुंची थीं. उन्होंने घर पर गहने छोड़ने के बजाय उन्हें एक बैग में रखकर अपने साथ अस्पताल ले जाना बेहतर समझा था. अस्पताल में रहने के दौरान उन्हें पता चला कि गहनों वाला बैग गायब है. काफी तलाश करने के बाद भी जब बैग नहीं मिला तो उन्होंने कोतवाली पुलिस से शिकायत की. इसके बाद पुलिस ने अस्पताल में लगे CCTV कैमरों की फुटेज देखनी शुरू की.

सीसीटीवी फुटेज में दिखा हैरान करने वाला नजारा

CCTV फुटेज में जो दिखाई दिया, उसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई. एक आवारा कुत्ता बैग को मुंह में दबाकर अस्पताल से बाहर जाता हुआ दिखाई दिया. माना जा रहा है कि कुत्ते ने बैग को खाने का सामान समझकर उठा लिया था. पुलिस ने CCTV की मदद से कुत्ते के बैग लेकर जाने वाली दिशा का पता लगाया. इसके बाद बैग को बरामद कर लिया गया. अच्छी बात यह रही कि बैग के अंदर रखे गहने सुरक्षित मिले.

यहां देखें वीडियो

STRAY DOG TURNS THIEF IN MANDSAUR! A stray dog was caught on CCTV carrying away a bag containing jewellery worth ₹4 lakh and nearly ₹2,000 cash from Mandsaur District Hospital. Police traced its route and recovered everything. The belongings were later returned to the… pic.twitter.com/MjYAzeQfCH — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) August 25, 2026

अस्पताल व्यवस्था पर उठे सवाल

इस घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं. अस्पताल जैसे स्थान पर आवारा कुत्तों का घूमना आम बात है, लेकिन इस मामले ने दिखा दिया कि उनकी वजह से मरीजों और उनके सामान को परेशानी हो सकती है. फिलहाल गहनों वाला बैग महिला को वापस मिल गया है. घटना का CCTV वीडियो भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि आमतौर पर चोरी के मामलों में किसी इंसान के शामिल होने की उम्मीद होती है, लेकिन यहां पूरा मामला एक आवारा कुत्ते की वजह से सामने आया.