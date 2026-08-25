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हॉस्पिटल में 4 लाख के गहनों से भरा बैग ले उड़ा कुत्ता, CCTV देख पुलिस भी रह गई हैरान

रीब 4 लाख रुपये के गहनों से भरा बैग कोई इंसान नहीं, बल्कि एक आवारा कुत्ता उठाकर ले गया था. मामला कायामपुर की रहने वाली लता बाई से जुड़ा है. वह अपने बेटे का इलाज कराने मंदसौर जिला अस्पताल पहुंची थीं.

Written by: Ikramuddin
Published: August 25, 2026, 10:09 PM IST
हॉस्पिटल में 4 लाख के गहनों से भरा बैग ले उड़ा कुत्ता, CCTV देख पुलिस भी रह गई हैरान
वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है. (Photo/X)

मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला अस्पताल में गहनों से भरा एक बैग गायब होने का मामला सामने आया, लेकिन जब पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाली तो पूरा मामला ही हैरान करने वाला निकला. करीब 4 लाख रुपये के गहनों से भरा बैग कोई इंसान नहीं, बल्कि एक आवारा कुत्ता उठाकर ले गया था. मामला कायामपुर की रहने वाली लता बाई से जुड़ा है. वह अपने बेटे का इलाज कराने मंदसौर जिला अस्पताल पहुंची थीं. उन्होंने घर पर गहने छोड़ने के बजाय उन्हें एक बैग में रखकर अपने साथ अस्पताल ले जाना बेहतर समझा था. अस्पताल में रहने के दौरान उन्हें पता चला कि गहनों वाला बैग गायब है. काफी तलाश करने के बाद भी जब बैग नहीं मिला तो उन्होंने कोतवाली पुलिस से शिकायत की. इसके बाद पुलिस ने अस्पताल में लगे CCTV कैमरों की फुटेज देखनी शुरू की.

सीसीटीवी फुटेज में दिखा हैरान करने वाला नजारा

CCTV फुटेज में जो दिखाई दिया, उसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई. एक आवारा कुत्ता बैग को मुंह में दबाकर अस्पताल से बाहर जाता हुआ दिखाई दिया. माना जा रहा है कि कुत्ते ने बैग को खाने का सामान समझकर उठा लिया था. पुलिस ने CCTV की मदद से कुत्ते के बैग लेकर जाने वाली दिशा का पता लगाया. इसके बाद बैग को बरामद कर लिया गया. अच्छी बात यह रही कि बैग के अंदर रखे गहने सुरक्षित मिले.

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यहां देखें वीडियो

अस्पताल व्यवस्था पर उठे सवाल

इस घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं. अस्पताल जैसे स्थान पर आवारा कुत्तों का घूमना आम बात है, लेकिन इस मामले ने दिखा दिया कि उनकी वजह से मरीजों और उनके सामान को परेशानी हो सकती है. फिलहाल गहनों वाला बैग महिला को वापस मिल गया है. घटना का CCTV वीडियो भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि आमतौर पर चोरी के मामलों में किसी इंसान के शामिल होने की उम्मीद होती है, लेकिन यहां पूरा मामला एक आवारा कुत्ते की वजह से सामने आया.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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