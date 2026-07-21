आवारा कुत्तों ने 4 साल की मासूम को नोचा, UP कंज्यूमर कोर्ट ने RWA पर लगाया 1 लाख का जुर्माना, जानें फैसले में क्या-कुछ कहा

Consumer court Noida RWA fine stray dog attack: नोएडा की एक रिहायशी सोसायटी में 4 साल की बच्ची पर आवारा कुत्तों के हमले के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने RWA पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने फैसले में कहा कि मेंटेनेंस चार्ज लेने वाली RWA सोसायटी के भीतर सुरक्षा देने की जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती.

Written by: Satyam Kumar
Published: July 21, 2026, 11:17 AM IST
RWA Society fine
सांकेतिक चित्र
  • नोएडा सेक्टर की केंद्रीय विहार-II सोसायटी में 4 साल की मासूम पर आवारा कुत्तों के जानलेवा हमले मामले में उपभोक्ता अदालत का बड़ा फैसला,
  • कंज्यूमर कोर्ट ने RWA को सेवाओं में कमी का दोषी ठहराते हुए पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपये मुआवजा और 5000 रुपये कानूनी खर्च देने का आदेश दिया,
  • कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निवासियों से मेंटेनेंस शुल्क वसूलने वाली RWA परिसर के भीतर सुरक्षित वातावरण देने के दायित्व से मुकर नहीं सकती,
  • RWA अब आवारा पशुओं के खतरे को सिर्फ नगर निगम या अथॉरिटी का मामला बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकतीं,

Consumer court on RWA role in Controlling Dogs in society: रिहायशी सोसायटियों में आवारा कुत्तों के आतंक और रेजिडेंट वेल्यफेयर एसोसिएशन (RWA) की लापरवाही को लेकर उपभोक्ता अदालत (District Consumer Disputes Redressal Commission) ने एक नजीर पेश करने वाला फैसला सुनाया है. नोएडा में स्थित केंद्रीय विहार-II सोसायटी में 4 साल की एक मासूम बच्ची पर आवारा कुत्तों के जानलेवा हमले के मामले में कंज्यूमर कोर्ट ने सोसायटी की RWA को सेवाओं में कमी का दोषी ठहराया है. अदालत ने RWA को निर्देश दिया है कि वह पीड़ित बच्ची के परिवार को मानसिक प्रताड़ना, जोखिम और चोट के एवज में 1 लाख रुपये का मुआवजा दे, साथ ही 5,000 रुपये मुकदमेबाजी में हुए खर्च के एवज में दे. जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजू शर्मा की पीठ ने साफ कहा कि सोसायटियों से मेंटेनेंस चार्ज वसूलने वाली RWA निवासियों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के अपने प्राथमिक दायित्व से पीछे नहीं हट सकती.

4 साल की मासूम बच्ची पर जानलेवा हमला

अदालत में दाखिल शिकायत के अनुसार, पीड़ित निवासी की 4 साल की मासूम बेटी RWA दफ्तर के ठीक पीछे स्थित पार्क में खेल रही थी. उसी दौरान आवारा कुत्तों के झुंड ने उस पर अचानक हमला कर दिया, जिससे उसकी पीठ पर गंभीर घाव हो गए. वहां से गुजर रहे एक राहगीर ने तत्परता दिखाते हुए बच्ची की जान बचाई, जिसके बाद परिजनों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया और एंटी-रेबीज का इलाज शुरू कराया. शिकायतकर्ता ने पीठ को सूचित किया कि यह कोई छिटपुट या पहली घटना नहीं है. सोसायटी के निवासी और बोर्ड के सदस्य बार-बार आवारा कुत्तों के खतरे को लेकर RWA से गुहार लगा रहे थे, खासकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा पर चिंता जता रहे थे. इसके बावजूद RWA ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके चलते परिवार और बच्ची को भारी मानसिक आघात का सामना करना पड़ा. इस खौफनाक हादसे के बाद से बच्ची घर से बाहर निकलने से भी डरने लगी थी.

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RWA का तर्क

मामले की सुनवाई के दौरान RWA ने अपने बचाव में तर्क दिया कि आवारा कुत्तों का मुद्दा मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार के विभागों और नोएडा अथॉरिटी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है. RWA ने दावा किया कि उसने नोटिस बोर्ड, आधिकारिक वेबसाइट और मायगेट (MyGate) ऐप के माध्यम से निवासियों को समय-समय पर एडवाइजरी जारी की थी. इसके अलावा एसोसिएशन का कहना था कि किसी भी RWA या मैनेजमेंट कमेटी के पास आवारा कुत्तों को सोसायटी परिसर से बाहर निकालने का कानूनी अधिकार नहीं है, क्योंकि वे विभिन्न पशु कल्याण कानूनों के तहत संरक्षित हैं.

कंज्यूमर कोर्ट का सख्त रुख

गौतम बुद्ध नगर जिला उपभोक्ता आयोग ने RWA के तर्कों को मानने से इंकार किया. कोर्ट ने कहा कि रेजिडेंट, RWA को मेंटेनेंस चार्ज का भुगतान करना सेवाओं के बदले किया गया आर्थिक प्रतिफल है, जिसके कारण सोसायटी के निवासी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं. आयोग ने अपने आदेश में विशेष रूप से दर्ज किया कि रिहायशी परिसर के भीतर आवारा कुत्तों के खतरे को रोकना, निवासियों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना, तथा एक सुरक्षित व स्वच्छ वातावरण बनाए रखना प्राथमिक रूप से RWA का दायित्व है. RWA ही आंतरिक प्रबंधन संभालती है और मेंटेनेंस शुल्क वसूलती है, इसलिए वह अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकती.

कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना

मामले के सभी तथ्यों और साक्ष्यों की गहन जांच के बाद उपभोक्ता आयोग ने माना कि RWA सुरक्षित माहौल और सुरक्षा सेवाएं देने में पूरी तरह विफल रही. आयोग ने RWA को दोषी ठहराते हुए आदेश दिया कि वह बच्ची को हुए मानसिक कष्ट, उत्पीड़न, जोखिम और गंभीर चोटों के एवज में 1 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करे. इसके साथ ही शिकायतकर्ता कानूनी प्रक्रिया और मुकदमेबाजी में हुए खर्च के चलते 5,000 रुपये देने का निर्देश दिया. कोर्ट ने RWA को इस पूरी राशि का भुगतान आदेश जारी होने के 30 दिनों के भीतर करने का सख्त निर्देश दिया है.

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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