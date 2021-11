strict Corona curfew in Srinagar In view of the rising cases: जम्‍मू-कश्‍मीर (Jammu & Kashmir) की राजधानी श्रीनगर (Srinagar) में कोरोना वायरस संक्रमण (In view of the rising Corona cases) के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्‍थानीय प्रशासन ने आगामी 9 नवंबर को सुबह 12 से शहर के 5 इलाकों में 10 दिनों के लिए सख्‍त कोरोना कर्फ्यू (strict Corona curfew) लागू करने का फैसला किया है.Also Read - Coronavirus cases In India: एक दिन में कोरोना से 266 लोगों की हुई मौत, 11,451 लोग हुए संक्रमित

In view of the rising cases in Srinagar, there shall be strict Corona curfew in 5 areas for 10 days – Lal Bazar, Hyderpora, Chanapora, Bemina (Hamdania Colony), Bemina (Housing Colony, Bilal Colony, SDA Colony); curfew shall be in force w.e.f 12 am of Nov 9, 2021: Srinagar DM pic.twitter.com/LiMmUbJDZU — ANI (@ANI) November 8, 2021

डीएम ने जारी आदेश में कहा है कि श्रीनगर में बढ़ते मामलों को देखते हुए 5 इलाकों लाल बाजार, हैदरपोरा, चनापोरा, बेमिना (हमदानिया कॉलोनी), बेमिना (आवास) कॉलोनी, बिलाल कॉलोनी, एसडीए कॉलोनी) में 10 दिनों के लिए में सख्त कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा. यह कर्फ्यू 9 नवंबर, 2021 की सुबह 12 बजे से लागू होगा. Also Read - श्रीनगर में आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों पर की फायरिंग, घेराबंदी कर तलाशी अभियान जारी