छात्रों का आंदोलन फिर होगा.., CJP ने सरकार को किस बात दी चेतावनी ? सुप्रीम कोर्ट से है कनेक्शन

सौरव दास ने कहा कि युवाओं को यह स्थिति स्वीकार नहीं होगी. उन्होंने दावा किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल छात्र और युवा लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठा रहे थे और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए. सीजेपी उन सभी प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ी रहेगी, जिन्होंने अपने और देश के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन में हिस्सा लिया. उनके अनुसार, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन नागरिकों का अधिकार है और सरकार को इस अधिकार का सम्मान करना चाहिए.

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जानें क्या है पूरा मामला

पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शनों से जुड़े मामलों को लेकर CJP ने फिर आंदोलन की चेतावनी दी है.

संगठन का आरोप है कि सरकार छात्रों से किए गए FIR वापस लेने के आश्वासन से पीछे हट रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई न करने और कुछ हिरासत में लिए गए छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया.

CJP का कहना है कि आश्वासन पूरा नहीं हुआ तो कानूनी कार्रवाई झेल रहे छात्रों के समर्थन में देशभर में फिर प्रदर्शन होंगे.

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की ओर से देश भर में फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू करने की चेतावनी दी गई है. सीजेपी का आरोप है कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों का इस्तेमाल, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर वापस लेने के अपने पहले के आश्वासन से बचने के लिए कर रही है. सीजेपी की ओर से यह चेतावनी उस वक्त आई, जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जंतर-मंतर और अन्य स्थानों पर परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ अत्यधिक बल के कथित उपयोग से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए. सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का भी आदेश दिया, जिनका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, जबकि मौजूदा एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दी गई है. सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने दावा किया कि केंद्र ने पहले प्रदर्शनकारी छात्रों को सार्वजनिक रूप से आश्वासन दिया था कि उनके खिलाफ कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी और मौजूदा मामले वापस ले लिए जाएंगे.

केंद्र लिखित आश्वासन जारी करेगा, लेकिन…

सौरव दास की ओर से कहा गया, “हालांकि, हमारे विरोध प्रदर्शन से संबंधित जनहित याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, सरकार अब कह रही है कि मामला अदालत में विचाराधीन है, अदालत की टिप्पणी का हवाला देते हुए कि मौजूदा एफआईआर की जांच जारी रह सकती है.” सौरव दास ने कहा कि संगठन को उम्मीद थी कि केंद्र लिखित आश्वासन जारी करेगा, लेकिन उन्होंने दावा किया कि ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है. उन्होंने कहा, “हमें अभी तक वह आश्वासन नहीं मिला है, और सरकार इस मुद्दे को अदालत में विचाराधीन बताने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बहाना बना रही है.”

शीर्ष अदालत के निर्देशों का हवाला देते हुए दास ने तर्क दिया कि यह आदेश सरकारों को एफआईआर वापस लेने से नहीं रोकता है और आरोप लगाया कि फैसले की व्याख्या इस तरह से की जा रही है, जिससे छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. उन्होंने कहा, “सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि एफआईआर वापस नहीं ली जाएंगी. शक्ति पूरी तरह से सरकार के पास है. सुप्रीम कोर्ट को यह भी समझना चाहिए कि सरकार कैसे उसके आदेशों का दुरुपयोग कर रही है और युवाओं के खिलाफ उनका राजनीतिकरण और हथियार बना रही है. सरकार को हमें दी गई गारंटी को पूरा करना चाहिए.”

सार्वजनिक वादा किया गया था, जिसका सम्मान होना चाहिए

सौरव दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा, “प्रदर्शनकारियों के संबंध में देश के सामने एक स्पष्ट सार्वजनिक वादा किया गया था, जिसका सम्मान होना चाहिए. सरकार को शांतिपूर्ण आंदोलन में शामिल लोगों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर वापस लेनी चाहिए और अपने आश्वासनों पर अमल करना चाहिए.” सीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि यदि कोई वास्तविक अपराधी खुलेआम घूम रहा है तो पुलिस को उसके पुराने मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत जमानत रद्द कराने के लिए अदालत का रुख करना चाहिए. ऐसे मामलों में यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति अब तक बिना किसी कार्रवाई के कैसे घूम रहा था. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ऐसे मामलों को आधार बनाकर सभी एफआईआर को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं कर सकती, क्योंकि इससे बाद में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को भी कार्रवाई के दायरे में लाया जा सकता है. उनके अनुसार, यदि सरकार को इस प्रकार की छूट मिलती है तो उसके दुरुपयोग की आशंका बनी रहेगी.