झारखंड में आज छात्रों का विधानसभा मार्च, क्या पैलेट गन का होगा इस्तेमाल, क्या बोली रांची पुलिस?

Jharkhand Student Protest: रांची पुलिस का कहना है कि एहतियात के तौर पर सुरक्षा बलों की तैनाती प्रभावी ढंग से की जाएगी. रांची पुलिस पूरी तरह तैयार है. बड़ी संख्या में छात्र होंगे.

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रांची में छात्र JPSC और JSSC की ओर से आयोजित परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. (photo credit, IANS, for representation only)

Jharkhand Student Protest: झारखंड की राजधानी रांची में आज सोमवार (10 अगस्त) को छात्र विधानसभा तक मार्च निकालेंगे. इससे पहले, रांची पुलिस ने कहा कि वह JPSC-JSSC उम्मीदवारों के प्रस्तावित “विधानसभा घेराव” से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है. जब तक प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा, तब तक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों से मार्च न निकालने की अपील की है और पूरे इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी है.

बातचीत के बाद कहां फंसा पेंच

रांची में झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. छात्रों की मांग है कि सीबीआई जांच समेत उनकी सभी मांगे पूरी की जाएं. जबकि सरकार ने कहा है कि छात्रों के साथ हुई पांच घंटे की वार्ता के बाद वह 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने और जांच को तैयार है. लेकिन छात्रों का कहना है कि जेएसएससी-सीजीएल की परीक्षा भी रद्द की जाए.

क्या कह रही रांची पुलिस

एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, रांची सिटी एसपी पारस राणा ने कहा कि सुरक्षा बलों की तैनाती प्रभावी ढंग से की जाएगी क्योंकि बड़ी संख्या में छात्रों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की उम्मीद है. राणा ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि अगर प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण ढंग से व्यवहार करते हैं, तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी. हालांकि, अगर कोई हिंसा का सहारा लेने की कोशिश करता है, तो उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

#WATCH | Ranchi, Jharkhand: On the ‘Vidhan Sabha gherao’ call of JPSC-JSSC aspirants in Ranchi, City SP Paras Rana, says, “Precautionary force deployment will be carried out effectively; the Ranchi Police is fully prepared. There will be a large number of students. Instructions… pic.twitter.com/l3sgphYoxz — ANI (@ANI) August 9, 2026

पैलेट गन वाले वीडियो पर सफाई दी

राणा ने एक वायरल वीडियो को लेकर उठ रहे सवाल पर भी बात की, जिसमें सुरक्षाकर्मी पैलेट गन जैसी चीज़ ले जाते हुए दिख रहे थे. उन्होंने कहा, अगर पैलेट गन ले जाई जा रही है, तो वह सिर्फ़ इमरजेंसी हालात के लिए होती है. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया क वायरल वीडियो के बारे में जिसे पैलेट गन समझा जा रहा है, वह असल में पेंटबॉल गन है. पुलिस का यह बयान रविवार को छात्र प्रतिनिधियों और झारखंड सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत के एक नए दौर के बाद आया है.

क्या होती है पेंटबॉल

यह गन नरम, रंगीन बॉल चलाती है जिनका इस्तेमाल उपद्रवियों की पहचान करने और उन्हें चिह्नित करने के लिए किया जाता है. यह पैलेट गन से बिल्कुल अलग तरह का हथियार है.