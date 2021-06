Students of Class 1 to 8 promoted: तमिलनाडु के प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने कहा कि राज्य बोर्ड के तहत सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए पदोन्नत किया गया है. प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के कार्यालय ने कहा कि यह बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के अनुसार है. निदेशक ने यह भी कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी कक्षा 1 से कक्षा 8 के सभी छात्रों को बढ़ावा देने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी राज्य बोर्ड के स्कूलों को सूचित करें. तमिलनाडु राज्य कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए नो-डिटेंशन पॉलिसी का पालन करता है. Also Read - Tamil Nadu Lockdown Extension News: तमिलनाडु में 31 मई तक है लॉकडाउन, तस्वीरों में देखिए पुलिस की सख्ती

इसके अलावा, आरटीई अधिनियम की धारा 16 में कहा गया है कि किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में वापस नहीं रखा जाना चाहिए या प्राथमिक विद्यालय पूरा होने तक निष्कासित नहीं किया जाना चाहिए. जैसा कि राज्य एक गहन तालाबंदी के तहत है, छात्रों के लिए मुफ्त पाठ्यपुस्तकों और अन्य सामग्रियों और संसाधनों के वितरण के लिए स्कूल कब खोले जा सकते हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी और जानकारी की घोषणा बाद की तारीख में की जाएगी.

फरवरी में, तमिलनाडु सरकार ने कक्षा 9 से 11 के छात्रों के लिए 'ऑल-पास' घोषित किया था. कक्षा 12 के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है और छात्र परीक्षा तिथियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं. तमिलनाडु शिक्षा विभाग के साथ काम कर रहे भौतिकी के शिक्षक मैथिली करुणाकरण ने कहा, 'कक्षा 1 से 11 तक के छात्रों को दो चरणों में पदोन्नत किया जाता है और हमें यह देखना होगा कि कक्षा 12 की परीक्षा की तारीखों की घोषणा कब की जाती है. हमें यह देखना होगा कि परीक्षाएं हो रही हैं और मुझे उम्मीद है कि एक बार कोविड के मामले गिर जाने के बाद, सरकार निर्णय ले सकती है. बेशक, सरकार स्वास्थ्य अधिकारियों और अन्य विशेषज्ञों के परामर्श से ही निर्णय लेगी.'

(इनपुट: IANS)