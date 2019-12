कोलकाता: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को यादवपुर विश्वविद्यालय में सोमवार को छात्रों के एक समूह द्वारा काले झंडे दिखाए गए. धनखड़ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के तौर पर वहां एक बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे. छात्रों ने उनकी कार को घेर लिया और वापस जाओ के नारे लगाए. शोरगुल के बीच धनखड़ करीब 45 मिनट तक वहां फंसे रहे जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वहां से निकालकर बैठक स्थल तक पहुंचाया.

धनखड़ ने एक ट्वीट में कहा था, यादवपुर विश्वविद्यालय के नौवें कोर्ट की 10वीं बैठक की कुलाधिपति के तौर पर अध्यक्षता करूंगा, जो 23 दिसंबर 2019 को दोपहर बाद दो बजे विश्वविद्यालय के कमेटी रुम संख्या 1 में निर्धारित है.

#WATCH West Bengal Governor Jagdeep Dhankhar shown black flags and posters of ‘BJP activist Mr Jagdeep Dhankar Go back’ by students on his arrival at Jadavpur University for the convocation ceremony. pic.twitter.com/PLlPJlabAU

— ANI (@ANI) December 23, 2019