नई दिल्ली: दिल्ली के रोहिणी पूर्व मेट्रो स्टेशन के निकट शुक्रवार रात दिल्ली पुलिस की 26 वर्षीय महिला उप-निरीक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने कहा कि एसआई प्रीति अहलावत पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र थाने में तैनात थीं. वह 2018 में दिल्ली पुलिस में शामिल हुई थीं. उन्होंने कहा कि घटना को लेकर रात लगभग साढ़े नौ बजे कॉल आई. उनके सिर में गोली लगी थी.

Delhi: A Sub-Inspector of Delhi Police – Preeti, posted in Patparganj Industrial Area Police Station, was found dead with multiple bullet injuries in Rohini area, earlier tonight. Forensic team and Police are present at the spot. pic.twitter.com/1tRejhCpjV

As per the Police, Sub-Inspector Preeti was walking from Rohini East Metro Station to her home at 9.30 PM, when an unidentified person came, took out a pistol&shot her in her head. She died at the spot.

Police have collected CCTV footage from the area&are examining it. #Delhi https://t.co/0nB0uayQrS

— ANI (@ANI) February 7, 2020