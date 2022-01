Subhas Chandra Bose Jayanti: प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने रविवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस (Subhas Chandra Bose) की 125वीं जयंती पर इंडिया गेट (India Gate) पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया. सुभाष चंद बोस की प्रतिमा का अनावरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जल्द ही नेताजी की प्रतिमा को ग्रेनाइट के भव्य आदमकद प्रतिमा से बदल दिया जाएगा. इस दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद के दशकों में की गई गलतियों को अब देश सुधार रहा है. पीएम मोदी ने कहा कि हमें नेताजी की ‘कर सकते हैं, करेंगे’ की भावना से प्रेरणा लेनी होगी और आगे बढ़ना होगा.Also Read - IAS Cadre Rules में बदलाव करने जा रही मोदी सरकार, जानें इससे क्या फर्क पड़ेगा, जिसका विरोध हो रहा है

पीएम मोदी ने कहा कि नेताजी कहते थे ‘कभी भी स्वतंत्र भारत के सपने का विश्वास मत खोना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को झकझोर सके.’ आज हमारे सामने आज़ाद भारत के सपनों को पूरा करने का लक्ष्य है. हमारे सामने आज़ादी के सौंवे साल से पहले नए भारत के निर्माण का लक्ष्य है. Also Read - Netaji Subhash Chandra Bose की प्रतिमा के होलोग्राम का PM Modi आज करेंगे अनावरण, जानें क्या होगा खास

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi unveiled hologram statue of Netaji Subhas Chandra Bose at India Gate on his 125th birth anniversary #ParakramDiwas pic.twitter.com/vGQMSzLgfc

— ANI (@ANI) January 23, 2022