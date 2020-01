नई दिल्ली: भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एयर इंडिया की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचे जाने को लेकर सरकार के कदम पर एतराज जताया है. स्वामी में ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी. स्वामी ने लिखा कि उन्हें अदालत का रुख करने के लिए मजबूर किया जा रहा है. स्वामी ने सरकार के इस कदम को राष्ट्र विरोधी भी बताया है. गौरतलब है कि कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल भी इस बाबत बयान दे चुके हैं. सिब्बल ने कहा है कि सरकार के पास पैसा नहीं हैं इसलिए वह सारी संपत्तियां बेच रही है.

Kapil Sibal, Congress on Air India disinvestment: When governments don’t have money this is what they do. Govt of India has no money, growth is less than 5% & millions of rupees outstanding under MNREGA. This is what they will do, sell all the valuable assets we have. pic.twitter.com/UpysbHG75g

— ANI (@ANI) January 27, 2020