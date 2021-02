नई दिल्ली: भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर अपने ही सरकार का घेराव किया है. इस बार उन्होंने चीन को लेकर भारत सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा किया और विदेश मंत्रालय के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि जब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) भारतीय सीमा में आई ही नहीं तो वापस जाने की बात कैसे की जा रही है. Also Read - Punjab MC Election Results 2021 Live: कांग्रेस-शिरोमणि अकाली दल का दबदबा, AAP का भी खुला खाता

सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बाबत ट्वीट करते हुए कहा कि पहेली को हल करना चाहिए. पहले भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा बयान जारी किया गया था कि PLA सीमा को पार करके भारतीय सीमा में नहीं घुसी है. लेकिन अब वापसी की बात कैसे की जा रही है. अब उनका कहना है कि यह सरकार की कूटनीतिक और सैन्य जीत है. भारतीय इलाके से चीनी सेना वापस जा रही है. क्या ये दोनों बातें सच हैं.

Puzzle to be solved. MEA states: Chinese PLA never entered, across LAC, into Indian territory. But MEA now states: great diplomatic military success of Government–Chinese PLA has started to withdraw from Indian territory. Can both be true?

— Subramanian Swamy (@Swamy39) February 17, 2021