चंडीगढ़: भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) को भारत में मिलाया जाना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि पीओके में रहने वाले लोग पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते और भारतीय बनना चाहते हैं. स्वामी के इस बयान का चंडीगढ़ से भाजपा की लोकसभा सदस्य किरण खेर और पंजाब के पूर्व पुलिस प्रमुख सुमेध सिंह सैनी ने समर्थन किया.

