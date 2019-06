नयी दिल्ली: भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है कि वह राम मंदिर निर्माण के लिये अयोध्या में भूमि आवंटन करें और रामसेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करें.

In a letter to PM I have informed that that his legal advice that Govt needs SC permission is erroneous. Narasimha Rao Govt had nationalised the land and under Article 300A the SC cannot question only compensation. Hence there is no bar for Govt to start building right away.

