अंधेरे को हराकर रचा था इतिहास! मां पढ़ती थीं अखबार, पिता लाते थे ब्रेल, पहली नेत्रहीन IFS अफसर बेनो की कहानी

SUCCESS STORY: अगर इरादे मजबूत हों और हार न मानने का जज्बा हो, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती. इस स्टोरी में हम आपको देश की पहली नेत्रहीन IFS अफसर के बारे में बता रहे हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में यहां...

SUCCESS STORY: अगर इरादे मजबूत हों और हार न मानने का जज्बा हो, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती. चेन्नई के एक साधारण परिवार में 19 अप्रैल 1990 को जन्मीं बेनो जेफिन अजगिरी इसका जीता-जागता उदाहरण हैं. जन्म के समय उनकी आंखों में रोशनी नहीं थी, लेकिन उनके सपनों में कभी अंधेरा नहीं रहा. माता-पिता ने उन्हें कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वे दृष्टिबाधित हैं. प्यार और हौसले के साथ पली-बढ़ी यही बेटी आज भारतीय विदेश सेवा (IFS) की अधिकारी है. उनकी कहानी देश के युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है.

परिवार और पढ़ाई में शानदार प्रदर्शन

बेनो के पिता ल्यूक एंथन चार्ल्स रेलवे में कर्मचारी रहे हैं और उनकी मां मैरी पद्मजा गृहणी हैं. उन्होंने चेन्नई के लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई की. दृष्टिबाधित होने के बावजूद वे पढ़ाई में हमेशा आगे रहीं. स्कूल के स्पीच कॉम्पिटिशन में वे अक्सर पहला स्थान हासिल करती थीं. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि परिवार और शिक्षकों ने उन्हें हर कदम पर सहयोग दिया. इसी सहयोग ने उन्हें आत्मविश्वास दिया और आगे बढ़ने की ताकत भी.

कॉलेज से तय हुआ सिविल सेवा का सपना

स्कूल के दिनों में ही बेनो ने तय कर लिया था कि उन्हें सिविल सेवा में जाना है. उन्होंने ब्रेल लिपि सीखी और उसी के सहारे पढ़ाई जारी रखी. स्टेला मैरिस कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन और फिर लोयोला कॉलेज से मास्टर्स की डिग्री हासिल की. कॉलेज में वे स्टूडेंट्स यूनियन और महिला फोरम की सक्रिय सदस्य रहीं. पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस रखा. उनके लिए यह रास्ता आसान नहीं था, लेकिन उनका आत्मविश्वास मजबूत था.

यूपीएससी की तैयारी

कॉलेज के बाद बेनो ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की. उन्होंने ब्रेल में किताबें ढूंढीं और कंप्यूटर में स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर की मदद से पढ़ाई की. उनकी मां रोज अखबार और किताबें पढ़कर सुनाती थीं, जबकि पिता जरूरी स्टडी मैटेरियल लाते थे. साल 2014 में उन्होंने परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में 343वीं रैंक हासिल की. यह पल उनके परिवार के लिए गर्व का था. उनका सपना सच हुआ और वे इंडियन फॉरेन सर्विस की अधिकारी बनीं.

युवाओं के लिए प्रेरणा

बेनो जेफिन अजगिरी आज इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भारतीय दूतावास में फर्स्ट सेक्रेटरी के पद पर तैनात हैं. इससे पहले वे कुआलालंपुर, पेरिस और विदेश मंत्रालय में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं. भारत की पहली दृष्टिबाधित विदेश सेवा अधिकारी के रूप में वे लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा हैं. वे कहती हैं कि इंसान को कभी निराश नहीं होना चाहिए. भले ही उनकी आंखों में रोशनी नहीं है, लेकिन उनके हौसले ने कई जिंदगियों में उम्मीद की रोशनी जलाई है.

