फूल, गुब्बारे और 'I Love You'..., ट्रेन के AC केबिन को कपल ने बना डाला 'हनीमून सुइट', देखें वायरल VIDEO

फर्स्ट एसी ट्रेन के एक केबिन को फूलों, गुब्बारों और रंग-बिरंगी सजावट से खास अंदाज में तैयार किया गया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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ट्रेन का वीडियो वायरल. Image Source- वायरल वीडियो से ली गई तस्वीर.

फर्स्ट एसी केबिन को फूलों, गुब्बारों और फेयरी लाइट्स से खास अंदाज में सजाया गया.

वायरल वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे ‘सुहागरात एक्सप्रेस’ नाम देना शुरू कर दिया.

कई लोगों ने इस अनोखी सजावट की तारीफ की, जबकि कुछ ने रेलवे की अनुमति पर सवाल उठाए.

रेलवे की ओर से फिलहाल इस वायरल वीडियो या सजावट को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

Indian Railway Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भारतीय रेलवे के फर्स्ट एसी कूपे को बेहद खास अंदाज में सजाया गया है. इस अनोखी सजावट को देखकर कई लोगों ने इसे मजाक में ‘सुहागरात एक्सप्रेस’ नाम दे दिया. वीडियो में ट्रेन का प्राइवेट केबिन किसी होटल के लग्जरी कमरे जैसा नजर आ रहा है, जिसे फूलों, गुब्बारों और फेयरी लाइट्स से सजाया गया है.

ये सजावट महाराष्ट्र के जालना स्थित एक इवेंट डेकोरेशन सर्विस की तरफ की गई. दावा किया गया कि चेन्नई जाने वाली ट्रेन के एक फर्स्ट एसी केबिन को यात्रियों की विशेष मांग पर स्टेशन पर ही सजाया गया था. हालांकि, ये साफ नहीं है कि इस तरह की सजावट के लिए रेलवे से आधिकारिक अनुमति ली गई थी या नहीं.

कैसे सजाया गया पूरा केबिन?

वीडियो में ट्रेन के सामान्य कॉरिडोर से गुजरते हुए कैमरा एक विशेष कूपे तक पहुंचता है. वहां एंट्री गेट पर दिल के आकार वाली सजावट और मोतियों की झालर दिखाई दिए. अंदर जाते ही लाल और सफेद गुब्बारों से सजी छत, गुलाब की पंखुड़ियों से ढका फर्श और रंग-बिरंगे फूलों से सजा पूरा केबिन नजर आता है. लोअर बर्थ पर सफेद चादर बिछी है, जिसके बीचों-बीच फूलों की पंखुड़ियों से दिल का डिजाइन बनाया गया है. ऊपरी बर्थ पर ‘I Love You’ की सजावट और चारों ओर फेयरी लाइट्स इस पूरे माहौल को और खास बना रही हैं.

यहां देखें वीडियो-

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कई यूजर्स ने इस रचनात्मक पहल की सराहना करते हुए कहा कि शादी, सालगिरह या किसी खास मौके पर इस तरह की सजावट यात्रियों के सफर को यादगार बना सकती है. उनका मानना है कि अगर रेलवे नियमों के तहत ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराए तो यात्रियों को नया अनुभव मिलेगा और रेलवे को अतिरिक्त आय भी हो सकती है.

वहीं, दूसरी तरफ कई लोगों ने सुरक्षा और नियमों को लेकर सवाल उठाए. कुछ यूजर्स ने पूछा कि क्या ट्रेन के अंदर इस तरह की सजावट के लिए रेलवे से मंजूरी ली गई थी. कई लोगों ने ये भी कहा कि ट्रेन में ज्वलनशील सामग्री, बिजली की अतिरिक्त सजावट या बड़े पैमाने पर फूलों का इस्तेमाल सुरक्षा मानकों के अनुरूप होना चाहिए. कुछ लोगों ने यात्रियों की निजता और रेलवे के नियमों को लेकर भी चिंता जताई. हालांकि, इस मामले में रेलवे की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.