महाराष्ट्र के नांदेड़ में पंजाब के पूर्व डिप्टी CM सुखबीर बादल पर जानलेवा हमला, सुरक्षाकर्मी भी घायल

शिरोमणि अकाली दल (SAD) के चीफ सुखबीर सिंह बादल (Sukhbir Singh Badal) को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

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सुखबीर बादल पर नांदेड़ में तख्त श्री हजूर साहिब में माता साहिब गुरुद्वारे के पास हमला हुआ. (ANI File Photo)

पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के चीफ सुखबीर सिंह बादल (Sukhbir Singh Badal) पर महाराष्ट्र के नांदेड़ में जानलेवा हमला हुआ है. SAD प्रमुख सुखबीर बादल पर यह हमला नांदेड़ में तख्त श्री हजूर साहिब में माता साहिब गुरुद्वारे के पास हुआ. न्यूज एजेंसी ANI ने नांदेड़ पुलिस के हवाले से बताया, ‘पंजाब के पूर्व डिप्टी CM सुखबीर सिंह बादल पर नांदेड़ गुरुद्वारे के अंदर एक निहंग ने हमला किया. सुखबीर सिंह बादल के हाथ में चोट लगने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.