तंजावुर (तमिलनाडु): दक्षिण भारत में अत्याधुनिक युद्धक विमान सुखोई-30 एमकेआई का पहला स्क्वाड्रन सोमवार को तमिलनाडु के तंजावुर वायुसेना स्टेशन पर तैनात किया गया. इस अत्याधुनिक युद्धक विमान की यहां तैनाती से सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति मजबूत होगी. वहीं, पाकिस्तान के साथ संभावित युद्ध के सवाल पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) बिपिन रावत ने सोमवार को कहा कि यह पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है कि पाकिस्तान के साथ किसी युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न होगी या नहीं, लेकिन सेना के सभी अंग किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं.

ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें भी ले जाने में सक्षम

भारतीय वायुसेना ने तमिलनाडु के तंजावुर स्थित अपने स्टेशन पर सोमवार को सुखोई-30 एमकेआई का पहला स्क्वाड्रन बेड़े में शामिल किया. यह उन्नत लड़ाकू विमान ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें भी ले जाने में सक्षम है. प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बिपिन रावत, वायुसेना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह भदौरिया सहित अन्य शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी में विमान को तैनात किया गया.

हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी सुनिश्चित हो सकेगी

आधुनिक तकनीकों से लैस यह विमान सभी मौसम में वृहद-भूमिका निभाने में सक्षम है. एक रक्षा विज्ञप्ति के अनुसार 222 स्कवाड्रन ‘टाइगरशार्क’ की तैनाती से भारतीय वायुसेना की रक्षा क्षमता बढ़ेगी और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी सुनिश्चित हो सकेगी.

सभी मौसम में वृहद भूमिका निभाने में सक्षम है सुखोई

विज्ञप्ति के अनुसार सुखोई के यहां तैनात किए जाने से भारतीय द्वीप क्षेत्रों और हिंद महासागर क्षेत्र में संचार की समुद्री लाइनों की भी सुरक्षा हो सकेगी. इस मौके पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बिपिन रावत, वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया सहित अन्य शीर्ष अधिकारी मौजूद थे. आधुनिक तकनीकों से लैस यह विमान सभी मौसम में वृहद भूमिका निभाने में सक्षम है.

Chief of Defence Staff General Bipin Rawat on Pakistan: All defence services are tasked to be prepared for any option that may emerge. It is very difficult to predict the scenario but we are always prepared for any task that we are assigned. pic.twitter.com/x1sCuUnIsM

— ANI (@ANI) January 20, 2020