सुखविंदर सिंह सुक्खू ही रहेंगे हिमाचल के सीएम, अयोग्य घोषित हुए बागी विधायक; डीके शिवकुमार बोले- कोई संकट नहीं

Himachal Pradesh Politics: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार से संकट टल गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है. हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने एक्शन लिया. छह विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया है. इस बीच पर्यवेक्षक बनाकर हिमाचल प्रदेश भेजे गए कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने बड़ा ऐलान किया है. डीके शिवकुमार (DK Shivkumar) ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी रहेगी. इसके साथ ही सुक्खू (Sukhvindar Singh Sukhu) ही हिमाचल के सीएम रहेंगे. आपस में कोई मतभेद नहीं हैं.

शिमला में डीके शिवकुमार ने कहा कि हमने राज्यसभा की सीट खो दी है. ये बेहद दुखद है. विधायकों से बात हो गई है. मीटिंग में सभी विधायक आये, सभी से बात हुई. हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार अपने पांच साल पूरे करेगी.

Shimla, Himachal Pradesh: Congress observer Bhupinder Singh Hooda says, “A 6-member coordination committee consisting of CM, PCC, Deputy CM and three members will be constituted. The names of these three members will be announced later.” pic.twitter.com/WG62pO5SrF

